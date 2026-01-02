Habertürk
        Ağrı'da kar ve tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Ağrı'da kar ve tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

        Ağrı'da, kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 6 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 03:32 Güncelleme: 02.01.2026 - 03:32
        Ağrı'da kar ve tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
        Ağrı'da 3 gündür etkili olan kar ve tipi kırsalda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        İl merkezine bağlı Yakınca köyü yolunda bir aracın kara saplandığı ve içerisinde bulunan iki kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) 3 arama kurtarma teknisyeni ve HAK Arama Kurtarma Derneği ekibi yönlendirildi.

        AA'nın haberine göre; ekiplerin çalışmasıyla 2 kişi kurtarıldı. Soğanköy yolunda ise kara saplanan araçta mahsur kalan 3 kişi ile Eleşkirt ilçesinde traktörüyle yolda mahsur kalan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Gün Başlıyor - 30 Aralık 2025 (Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 3 Şehit)

        Yalova'da DEAŞ operasyonu: 3 Şehit. Erden Timur tutuklandı. Futbolda bahis soruşturması. Bayrampaşa belediyesi operasyonu. Yargıtay'dan Narin Güran kararı. Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Kar ve tipi Doğu'yu esir aldı. Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler. İsrail ordusundan Hamas soruşturması. Başsavcılık Saran açıklaması. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

