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        Haberler Yaşam Ağrı Dağı'nın eteğindeki Karasu'da yeni bir kuş türü daha kayda alındı

        Ağrı Dağı'nın eteğindeki Karasu'da yeni bir kuş türü daha kayda alındı

        Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda ilk kez kılkuyruk ördeği kayıt altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 17:31 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:31
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        Karasu'da ilk kez kayda alındı
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        Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullardan beslenen Karasu Sulak Alanı, birçok yerli ve göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Bugüne kadar, akademisyen ve gönüllülerce sürdürülen çalışmalarda, son verilere göre 202 kuş türü kayıt altına alındı.

        Nesli tehlike altındaki birçok türün de bulunduğu Karasu'da bu yıl yapılan gözlemlerde yeni bir tür olan kılkuyruk da hem kayıt altına alındı hem de görüntülendi.

        Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) görevlileri ve gönüllülerce yapılan çalışmada, kılkuyrukun (Anas acuta) kayıt altına alınmasıyla bu bölgedeki kuş sayısı 203 olarak güncellendi.

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        Bölgenin kuş çeşitliliği için önemli olan ve yüzey ördeği olarak bilinen kılkuyruk, bilim insanlarınca takip edilecek.

        "RUSYA'NIN ÜST BÖLGELERİNDE GÖRÜLEBİLEN BİR TÜR"

        KUŞMER Müdürü Dr. Emrah Çelik, kılkuyruk türünün bölgede görüntülenmesinin önemli olduğunu söyledi.

        Elde edilen kayıtların bilim alanında kullanılacağını belirten Çelik, "Bu kuş normalde Rusya'nın üst bölgelerinde görülebilen bir tür. Karasu Sulak Alanı'nda ilk kez kayıt altına aldık. Daha önceki çalışmalarımızda bu kuşun kaydını vermemiştik" dedi.

        Arazi çalışmalarında türle ilgili görsel kayıtları da elde ettiklerini dile getiren Çelik, "Bu görselleri bundan sonraki bilimsel çalışmalarda kullanacağız. Arazi çalışmalarımızı da bu alanda yoğunlaştıracağız. Türün bu alanı sürekli mi kullandığını ya da transit olarak mı gelip gittiğini ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

        Karasu Sulak Alanı'nın kuşlar için önemine değinen Çelik, şöyle devam etti:

        "Iğdır, çevre illere göre daha ılıman bir iklime sahip. Dolayısıyla her dönem birçok farklı kuş türünü burada görmek mümkün. Çünkü suyu donmuyor, birçok yerli ve göçmen kuş türü için önemli bir beslenme ve üreme alanı oluşturuyor."

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        #Karasu
        #ağrı
        #Iğdır
        #haberler
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