Ağrı ve Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Ağrı ve Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram metamfetamin ve 2 kilo 75 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 12'si tutuklandı.

TESPİTE YÖNELİK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

İHA'daki habere göre; Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine ve sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmaların ardından Ağrı merkez, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçeleri ile Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında 13 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi dahil olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 kilogram metamfetamin, 2 kilo 75 gram esrar ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.