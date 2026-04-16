        Ağrı ve Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

        Ağrı ve Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

        Ağrı merkezli yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:03 Güncelleme:
        Uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

        Ağrı ve Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram metamfetamin ve 2 kilo 75 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 12'si tutuklandı.

        TESPİTE YÖNELİK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

        İHA'daki habere göre; Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine ve sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

        20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan çalışmaların ardından Ağrı merkez, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçeleri ile Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında 13 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi dahil olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        12 KİŞİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 kilogram metamfetamin, 2 kilo 75 gram esrar ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

