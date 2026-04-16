Ağrı ve Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
Ağrı merkezli yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi
TESPİTE YÖNELİK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ
İHA'daki habere göre; Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine ve sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yürütüldü.
20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmaların ardından Ağrı merkez, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçeleri ile Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında 13 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi dahil olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
12 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 kilogram metamfetamin, 2 kilo 75 gram esrar ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.