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        Haberler Yaşam Ağrılı ilkokul mezunu genç hayalindeki araçları atık malzemelerle üretti

        Ağrılı ilkokul mezunu genç hayalindeki araçları atık malzemelerle üretti

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan ilkokul mezunu Muhammed Bayram, imkanların kısıtlı olduğu köyde atık malzemelerden elektrikle çalışan iki araç üreterek günlük işlerinde kullanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:08 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:08
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        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyünde yaşayan ilkokul mezunu 27 yaşındaki Muhammed Bayram, hayvancılığın yanında yaz aylarında arıcılık yapıyor.

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        Küçük yaşlardan beri araçlara merakı olan Bayram, köyde günlük işlerinde kullanmak için hayalindeki aracı gerçeğe dönüştürmek amacıyla atık malzemeleri bir araya getirerek çalışmaya başladı.

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        Bahçede kurduğu baraka tarzı küçük atölyesinde profiller, demir parçaları başta olmak üzere onlarca parçayı bir araya getiren ve yeni akü alan Bayram, geçen yıldan bu yana elektrikle çalışan iki araç üreterek hayalini gerçekleştirdi.

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        Köy şartlarında kısıtlı imkanlarla hayallerinden vazgeçmeyen Bayram, biri 4x4 diğeri 4x2 olan iki aracı hem kendi işlerinde hem de ihtiyaç duyulduğunda komşularına yardımcı olmak için kullanıyor.

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        Muhammed Bayram, küçüklükten beri mekanik ve demir işlerine meraklı olduğunu söyledi.

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        Yaptığı araçların elektrikli olduğunu belirten Bayram, "İlk aracımı yaptığımda 'Yapamazsın, bu boş iş boşuna uğraşıyorsun' diyenler oldu. Sonrasında 'Acaba yapabilir mi, bitirebilir mi?' diyenler oldu. Allah'ın izniyle başardık. Sanayiden topladığım atık malzemelere araçları yaptım. Hurdadan gelen malzemeleri de kullandım. Hepsini atık malzemelerden yaptım" dedi.

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        Bayram, araçları yaparken malzeme bulmakta güçlük çektiğini ancak hayalinden vazgeçmediği için yoğun bir uğraş verdiğini anlattı.

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        "ARICILIKTA KULLANMAK İÇİN ÜRETTİM"

        Atık malzeme bulma sıkıntısı yaşadığına işaret eden Bayram, "Malzemeyi geç bulabildiğim için bir ayda yapmam gereken işleri 3-4 ayda yaptım. Malzeme bulma noktasında sıkıntı yaşadığım için bazen vazgeçme noktasına geldim ama azmim pes etmeme izin vermedi. İkisi de elektrikle çalışıyor. Çevreye zararları yok. Motor ve egzoz yok.

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        70-80 kilometre menzilleri var. 50 kilometre hıza ulaşıyor. 6 saatte şarjı ful doluyor. Hiç durmadan 2 saat sürebiliyorum. Zaten arıcılık yapıyorum. Arıcılıkta kullanmak için ürettim. Kovan taşımalarda çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

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        Atık malzemeleri daha çok hurdacıdan aldığını dile getiren Bayram, köyde herkesin kendisini takdir ettiğini anlattı. Gençlere hayallerinin peşinden koşması ve vazgeçmemeleri noktasında tavsiyelerde bulunan Bayram, şunları kaydetti:

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        "Kısıtlı imkanlarda bir kaynak makinası, bir spiral ve bir matkap ile ancak bu kadarını yapabildim. Bunları geliştirip hızı daha çok olan araçlar yapmak istiyorum. Her türlü iklimde kullanılan araçlar. Kar, kış, yağmur çamur demeden her koşulda çalışıyor. Çocuğuma da bir tane yapacağım. Köydeki diğer çocuklar da kullanır. Malzeme aldığımda fiyat konusunda yardımcı olurlarsa çok sevinirim."

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        #elektrikle çalışan araç
        #ağrı
        #liseli genç
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