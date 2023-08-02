Ağustos ayında ne yenir? İşte Ağustos ayında mevsimi gelen sebze ve meyveler
Ağustos ayına girmemizle beraber birçok sebze ve meyvenin de mevsimi geldi. Doğru zamanda tüketilen besinler mineral ve vitamin açısından oldukça zengin bir kaynak sunar dolayısıyla mevsimsel beslenmek, sağlıklı ve dengeli bir yaşam biçiminin anahtarıdır.
Giriş: 02.08.2023 - 10:55
1
İNCİR
2
MOR ERİK
3
MUZ
4
BÖĞÜRTLEN
5
KAVUN
6
VİŞNE
7
ŞEFTALİ
8
KAYISI
9
ÜZÜM
10
KARPUZ
11
DOMATES
12
DOLMALIK BİBER
13
TAZE FASULYE
14
PATLICAN
15
MISIR
16
SİVRİ BİBER
17
BAMYA
18
SALATALIK