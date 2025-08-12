Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Ağustos ayında temettü ödeyecek firmalar hangileri: Bu ay kaç şirket, kaç lira kâr payı dağıtımı yapacak, ödeme takvimi belli mi?

        Ağustos ayında temettü ödeyecek firmalar hangileri: Bu ay kaç şirket, kaç lira kâr payı dağıtımı yapacak?

        2025 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da temettü ödemeleri, yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bu ay toplamda 10 şirket, yıl boyunca elde ettikleri kârın belirli bir kısmını nakit olarak hissedarlarına aktaracak. Listede Suwen, Enerya Enerji ve Durukan Şekerleme gibi farklı alanlarda hizmet veren şirketler bulunuyor. İşte, 2025 Ağustos temettü takvimi...

        Giriş: 12.08.2025 - 15:43 Güncelleme: 12.08.2025 - 15:43
        2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul’da temettü haberleri yatırımcıların radarına girdi. Bu ay toplam 10 şirket, yıl içerisinde elde ettikleri kârın bir bölümünü nakit olarak ortaklarına dağıtma kararı aldı. Açıklanan temettü miktarları 0,0094 TL ile 6,7901 TL aralığında değişirken, ödeme tarihleri ve şirket bazlı tutarlar yakından takip ediliyor. İşte, Ağustos ayında temettü verecek firmalar...

        2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ENERY

        Temettü tutarı: 0,0094 TL

        Tarihi: 11.08.2025

        Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.

        BIST kodu: SUWEN

        Temettü tutarı: 0,1063 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

        BIST kodu: TBORG

        Temettü tutarı: 6,7901 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

        BIST kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 13.08.2025

        Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DURKN

        Temettü tutarı: 0,0278 TL

        Tarihi: 14.08.2025

        Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

        BIST kodu: EFORC

        Temettü tutarı: 0,1171 TL

        Tarihi: 15.08.2025

        Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ASTOR

        Temettü tutarı: 1,2853 TL

        Tarihi: 18.08.2025

        Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

        BIST kodu: AYEN

        Temettü tutarı: 0,2119 TL

        Tarihi: 21.08.2025

        Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.

        BIST kodu: MTRKS

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 27.08.2025

        Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.

        BIST kodu: TURSG

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 28.08.2025

