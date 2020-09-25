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Kültür ve Turizm Bakanlığı ağustos ayı yabancı ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ağustosta Türkiye'yi 1 milyon 814 bin yabancı ziyaret etti.

Koronavirüs salgınının etkisiyle yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.2 geriledi.

YILLAR % DEĞİŞİM ORANI AYLAR 2018 2019 2020* 2019/2018 2020/2019 OCAK 1 461 570 1 539 496 1 787 435 5.33 16.11 ŞUBAT 1 527 070 1 670 238 1 733 112 9.38 3.76 MART 2 139 766 2 232 358 718 097 4.33 -67.83 NİSAN 2 655 561 3 293 176 24 238 24.01 -99.26 MAYIS 3 678 440 4 022 254 29 829 9.35 -99.26 HAZİRAN 4 505 594 5 318 984 214 768 18.05 -95.96 TEMMUZ 5 671 801 6 617 380 932 927 16.67 -85.90 AĞUSTOS 5 383 332 6 307 508 1 814 701 17.17 -71.23

8 AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 76

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76.6 azalış göstererek 7 milyon 255 bin oldu.

Ağustos ayında Türkiye'ye en çok yabancı ziyaretçi 439 bin 731 kişiyle Rusya'dan geldi. Rusya'yı 260 bin 846 kişi ile İngiltere ve 255 bin 651 bin kişiyle İngiltere takip etti.

Ülkeler Ziyaretçi sayısı (Ağustos) Rusya Fed. 439 731 İngiltere 260 846 Ukrayna 255 651 Almanya 170 007 Bulgaristan 79 077 DİĞER 609 389 GENEL TOPLAM 1 814 701



2020 yılı Ocak - Ağustos döneminde ise Türkiye'ye Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya 789 bin 602 ile birinci, Rusya 772 bin 686 ile ikinci, Bulgaristan 532 bin 417 kişi ile üçüncü sıradayer aldı.