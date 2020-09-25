Kültür ve Turizm Bakanlığı ağustos ayı yabancı ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ağustosta Türkiye'yi 1 milyon 814 bin yabancı ziyaret etti.
Koronavirüs salgınının etkisiyle yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.2 geriledi.
|YILLAR
|% DEĞİŞİM ORANI
|AYLAR
|2018
|2019
|2020*
|2019/2018
|2020/2019
|OCAK
|1 461 570
|1 539 496
|1 787 435
|5.33
|16.11
|ŞUBAT
|1 527 070
|1 670 238
|1 733 112
|9.38
|3.76
|MART
|2 139 766
|2 232 358
|718 097
|4.33
|-67.83
|NİSAN
|2 655 561
|3 293 176
|24 238
|24.01
|-99.26
|MAYIS
|3 678 440
|4 022 254
|29 829
|9.35
|-99.26
|HAZİRAN
|4 505 594
|5 318 984
|214 768
|18.05
|-95.96
|TEMMUZ
|5 671 801
|6 617 380
|932 927
|16.67
|-85.90
|AĞUSTOS
|5 383 332
|6 307 508
|1 814 701
|17.17
|-71.23
8 AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 76
2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76.6 azalış göstererek 7 milyon 255 bin oldu.
Ağustos ayında Türkiye'ye en çok yabancı ziyaretçi 439 bin 731 kişiyle Rusya'dan geldi. Rusya'yı 260 bin 846 kişi ile İngiltere ve 255 bin 651 bin kişiyle İngiltere takip etti.
|Ülkeler
|Ziyaretçi sayısı (Ağustos)
|Rusya Fed.
|439 731
|İngiltere
|260 846
|Ukrayna
|255 651
|Almanya
|170 007
|Bulgaristan
|79 077
|DİĞER
|609 389
|GENEL TOPLAM
|1 814 701
2020 yılı Ocak - Ağustos döneminde ise Türkiye'ye Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya 789 bin 602 ile birinci, Rusya 772 bin 686 ile ikinci, Bulgaristan 532 bin 417 kişi ile üçüncü sıradayer aldı.
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