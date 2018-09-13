Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, alacakları nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunan ve daha karşılıklı açıklamalarla gerginlik yaşanan Burak Yılmaz hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Ağaoğlu, "Fikret Orman 24 Ağustos'ta beni telefonla aradı. Başkan dedi Burak'ın ismi kamuoyuyla sıkça anılmaya başlandı. Bu durum hepimize zarar vermeye başladı. Burak konusundaki düşünceniz ne? Kendisine Burak Yılmaz'ı satmak istemiyoruz dedim ve o konu orada kapandı. Bizim Ankaragücü maçından önce Burak Yılmaz'la görüşme gerçekleştirdik. Burak'a kendisine satmak istemediğimizi ve hiçbir yere gitmesini istemediğimizi ifade ettik." dedi.

"Bu görüşmeden sonra da bu konu bizim için tamamen kapandı." diyen başkan Ağaoğlu, "Transferin kapanmasına 48 saat kala. 28 Ağustos'ta Beşiktaş'tan Burak'la alakalı bir teklifin geldiği iletildi. Bu teklif kulüpten değil, menajerler aracılığıyla geldi. Kulüpten gelmeyen teklifler benim için yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi:

"Burak Yılmaz market değeri yüksek bir oyuncu. 4.5, 5 milyon Euro'luk bir teklifte menajerin komisyonunun ne kadar yüksek olduğunu siz de biliyorsunuz. 31 Ağustos akşamı 20:30 civarında başkan yardımcı Mehmet Yiğitalp beni aradı ve konunun kapandığını söyledi. Bu görüşmelerden Burak Yılmaz'ın haberi yoktu. Ben görüşmeyi ciddiye almadığım için Burak Yılmaz'a bilgi verme ihtiyacı hissetmedim. Bu teklif Trabzonspor'dan gitmedi, Trabzonspor'a geldi. Bu konuyu Trabzonspor'un Burak Yılmaz'ı satma girişimi olarak nitelendirilemez. Burak'ı satmayacağımı defalarca ifade ettim."

"Son iki gün içerisinde olan görüşmelerin Burak Yılmaz'da bir hayal kırıklığı olarak yansıdığı görülüyor. Ameliyattan çıktığında da onu ziyaret ettim. Oradaki serzenişi Berlin'de geçirdiği ameliyat esnasında orada olmayışımız ve telefonla aramayışımız. Orada da haksız sayılmaz. Kulübümüzün sağlık ekibinden bir kişi yanında olsa da ameliyat öncesi ve sonrasında benim bir telefon etmem gerekirdi. Bu konuda da haksız olduğunu söylemeyeceğim. Yapı olarak baktığımız zaman heybetli görünüşüne bakmayın, duygusal olan 3-5 futbolcudan birisi."

"BURAK BİZİM EN DEĞERLİ OYUNCULARIMIZDAN BİRİ"

"Akhisarspor maçından sonra, "Diğer başkan adayları kusura bakmasınlar ama..." diye bir açıklaması vardı. Bir kulüp genel kurul süreci içerisindeyken bir futbolcunun böyle bir ifade de bulunması doğru değil. Oradan dolayı oyuncuya bir tavır aldığım doğru değil. Burak Yılmaz bizim en değerli oyuncularımızdan biri. Benim en değerlimi elimden almak da o kadar kolay değil. Futbolculuğunu, duruşunu takdir ettiğim, beğendiğim bir insandır. Onur Kıvrak'tan başlayarak Ekuban'a kadar bu armayı taşıyan her oyuncu benim için aynı değeri taşır. İki kaptanımız ile yaptığımız toplantıda onları sözleşmelerinin sürelerini sordum. Benim kontratımın süresini sordum, 'Aralık ayına kadar' dediler. Bu kulübün birlikteliğini futbolcular sağlar, bizler sadece yönetiyoruz."

"NE ZAMAN TRABZONSPOR BAŞINI KALDIRSA BUNLAR OLUYOR"

"Bütün oyuncular takımı sahiplendi. Burada güçlü bir Trabzonspor profili ön plana çıkmaya başladı. Bu şekilde gündem yaratılmasını tasvip etmiyorum ama doğal karşılıyorum. Ne zaman Trabzonspor başını kaldırsa bunlar oluyor. Tamamen Burak Yılmaz'ın duygusallığından ve yanlış anlaşılmalardan kaynaklanıyor. Ben bu durumu bir başkaldırı olarak değerlendirmem. Burak, kulübün ismini kullanmayarak başkan ifadesini kullandı. O ifadelerden yola çıktığımız zaman bunların yanlış ifadelerden ortaya çıktığı gün gibi aşikar. Önümüzde yeni bir transfer süreci var. Aralık ayında biz gidiyoruz, uğraşacaksanız bizimle uğraşın. Lütfen oyuncularımla uğraşmayın. Takımıma ya da oyuncularıma zarar geleceğini hissedersem kibar Ahmet Ağaoğlu gider."

"Biz olanı temizleyi de biliriz. Benim sevdam Trabzonspor'dur. Oyuncularımıza ve teknik heyete gelebilecek olumsuzluklara karşı bizim göğsümüz siperdir. Bütün oyuncularımızın kafasındaki tek şey, Trabzonspor'u layık olduğu yere taşımaktır. Biz lige bu oyuncularla başladık, bu oyuncularla lige devam edeceğiz. Futbolcularımıza hoş olmayan ifadeleri sosyal medyada paylaşmayalım. Eğer alem buysa bu alemin harcı olmasını da biliriz."

"KAPTANLIK ONUR'UN KOLUNDAN ÇIKMAZ"

"Burak Yılmaz bu basın toplantısının karşı tarafı değil. Yanlış anlaşılmaları gidermek için ben buradayım. Burak Yılmaz çok ciddi bir sakatlık geçirdi. İki ameliyat geçirdi. Kendisi Trabzon'da, çocukları İstanbul'da yaşıyor. Parasını verdik, oynasın diye bakamayız. Yabancı futbolcularımızın yaşamış oldukları olumsuzluklar ve sıkıntılar var. Bir oyuncu formanın içine girdiği zaman yönetim olarak o oyuncu ile ilgilenmek zorunda. 3 lisan konuşabilen bir arkadaşımız, o oyuncuların ve ailelerinin sorunlarına çözüm getirmek için sürekli yönetim kurulu ile iletişim halinde. Kaptanlık alınır, verilir. Bizim birinci kaptanımız Onur Kıvrak. Sakatlık ve kırmızı kart olmadığı müddetçe kaptanlık onun kolundan çıkmaz. Bu durum Burak Yılmaz'ı etkilemez. O kafayı oyuna takınca İspanyol boğası gibi kırmızıdan gözünü ayırmaz. Beklentimiz Burak'ın eski performansına kavuşması. Buna da inancımız tam. Kaptanlık geri verilebilir konusu ise gündeme gelirse görüşülür."

BURAK YILMAZ KADRO DIŞI KALACAK MI?

"Burak Yılmaz'ı kadroda tutmak için çok çabaladık. Kadro dışı olması mümkün değil. Burak Yılmaz'ın konuşmasında Trabzonspor'a bir söylemi yok. 35 yıllık spor yöneticisiyim. Ben insanı kazanmaktan yanayım. Benim yokluğum onun performansını artıracaksa ben kendimden fedakarlık yaparım. Bizler, genel kurulun bize verdiği yönetme yetkisini kullanıyoruz. Kadro dışı bir disiplin suçudur. Burada yanlış anlaşılmadan kaynaklı bana yönelik bir eleştiri var."

"BURAK'IN NET KAZANÇI 4.5 MİLYON EURO"

"Ben Burak Yılmaz'ın bizden aldığı net kazanç 4.5 milyon Euro. Bütün transferlerimizdeki detayları KAP'a bildiriyoruz. Anthony Nwakaeme ile yapılan görüşmelerde 19 gol ve asist yaparsam 100 bin Euro alabilir miyim, dedi. Olabilir, dedim kontrata yazdık."

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