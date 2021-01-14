Ahmet Ağaoğlu: O, Trabzonspor'umuz için öncü ve güçlü bir figürdü

Trabzonspor dergisi yeni sayısının büyük bölümü, bir süre önce vefat eden kulübün eski başkanlarından Özkan Sümer'e ayırıldı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki röportajında, "Camiamızın ve Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan, başarıları tarihimizde aynı kupalar gibi pırıl pırıl parlarken, yaptıklarıyla yeşil sahalarda iz bırakan Sayın Özkan Sümer'i ne yazık ki ebediyete uğurladık." ifadelerini kullandı.

Özkan Sümer'in, spor vizyonunun oluşmasında, yöneticilik sürecinde ve hayatının her aşamasında kendisi için önemli yere sahip olan isimlerin başında geldiğini belirten Ağaoğlu, "Yöneticiliğimde onun Trabzonspor altyapısı üzerine düşüncelerini, eylemlerini ve felsefesini benimseyerek, ilerleyen yıllarda Türkiye Golf Federasyonunda uyguladım. Özkan Sümer sayesinde edindiğim birikimle bir tek milli sporcusu olmayan Türkiye Golf Federasyonunda birçok milli sporcu yetiştirdik. Bu sporcular Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya aldılar ve bireysel olarak daha pek çok başarının altına imza attılar." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan Sümer'in Türkiye Cumhuriyetinin bugüne kadar yetiştirdiği nadir spor adamlarından biri olduğunu aktaran bordo-mavili kulübün başkanı, şu görüşlerini aktardı:

"O, Trabzonspor'umuz için öncü ve güçlü bir figürdü. Bugün Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın satışından 17.5 milyon avro kazanıyorsa, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak ve daha nice altyapı oyuncularımıza yüksek piyasa bedelleri belirleniyorsa, bu, Özkan Sümer'in kurduğu ve geliştirdiği altyapı sistemi sayesinde olmuştur. Bugün, özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda, altyapının ekonomik ve sportif değerini çok daha iyi anlamış bulunmaktayız. Bu nedenle Özkan Sümer'i sadece bir fikir adamı olarak değil, aynı zamanda vizyonuyla kulübümüze büyük ekonomik katkılar sağlayan bir isim olarak da görmemiz gerekir."

"Yönetim kurulu olarak bizim en önemli görevimiz şüphesiz ki geçmişte kulübümüz adına atılan adımları daha da ileriye taşımaktır." ifadesini kullanan Ağaoğlu, "Bu anlamda Özkan Sümer'in kurduğu, geliştirdiği ve pek çok antrenörümüzün büyüttüğü altyapımızı geleceğe taşıyoruz. Bu amaçla Türkiye'nin tek modern altyapı tesisini kulübümüze kazandırdık ve bununla da büyük gurur duyuyoruz. Sosyal ve teknolojik olarak benzeri bulunmayan, yarınlarımızı inşa edecek sporcularımızın hizmetine tahsis ettiğimiz bu tesise Türkiye'de altyapı kavramının mimarı Sayın Özkan Sümer'in adını verdik. Trabzonspor camiasından Özkan Sümer gibi bir insan çıktığı için gurur duyuyorum. Sayın Sümer ile birlikte çeşitli kademelerde çalışma fırsatını yakaladığım için kendimi çok şanslı sayıyorum." şeklinde görüş belirtti.