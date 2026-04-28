        Ahmet Dal: Bu şampiyonluk tesadüf değil, sabrın ve istikrarın sonucudur

        Ahmet Dal: Bu şampiyonluk tesadüf değil, sabrın ve istikrarın sonucudur

        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, şampiyonluğun bir tesadüf olmadığını belirterek, "Bu şampiyonluk sadece bir sezonun değil, uzun süredir verilen emeğin, sabrın ve doğru adımların sonucudur. Bu başarı bir sezonun değil, yılların emeğinin karşılığıdır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 14:17 Güncelleme:
        "Şampiyonluk sabrın ve istikrarın sonucudur"

        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, 1. Lig'de elde edilen şampiyonluğu anlattı. Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan başkan Dal, sezon boyunca hem sportif hem de kurumsal anlamda zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

        "ŞAMPİYONLUK SABRIN VE DOĞRU ADIMLARIN SONUCUDUR"

        Dal, “Sezon başından itibaren her maç bizim için final niteliğindeydi. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve camiamız büyük bir inanç gösterdi. Bu şampiyonluk sadece bir sezonun değil, uzun süredir verilen emeğin, sabrın ve doğru adımların sonucudur” diye konuştu.

        "GENÇ OYUNCULARIMIZIN KATKISI BU ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ"

        Erzurumspor’un istikrarı tercih ettiğini ifade eden Dal, şunları söyledi:

        “Futbolda en önemli şey istikrardır. Biz sezon içinde kolay kararlar almadık. Teknik ekip değişikliğine gitmeden sabırla süreci yönettik. Serkan Özbalta ve ekibi gece gündüz çalıştı. Oyuncularımız da bu sisteme inandı. Bugün geldiğimiz nokta bunun sonucudur. Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı gibi tecrübeli isimler ile genç oyuncularımızın katkısı bu şampiyonluğu getirdi.”

        "ARTIK YENİ BİR SEVİYE BAŞLIYOR"

        Süper Lig hedeflerine de değinen Ahmet Dal, Erzurumspor’un artık daha büyük bir sorumluluk taşıdığını söyledi. Dal, kulübün sadece lige yükselmekle yetinmeyeceğini, kalıcı bir yapı kurmayı hedeflediğini kaydederek, "Artık yeni bir seviye başlıyor. Süper Lig çok daha büyük bütçelerin, çok daha güçlü rekabetin olduğu bir yer. Bizim hedefimiz sadece çıkmak değil, orada kalıcı olmak ve Erzurumspor’u güçlü bir marka haline getirmektir” dedi.

        ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ve annesinin vefatı sebebiyle şampiyonluk kutlamasını 29 Nisan Çarşamba günü yapılacağını anlatan Dal, kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın elinden alacaklarını söyledi.

        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        "Yaş doğrulamayı hayata geçiriyoruz"
        "Yaş doğrulamayı hayata geçiriyoruz"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        "Süreyya" belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan'dan 'sıkılaşma' sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet