Habertürk'te Çetiner Çetin'in sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan açıklamalar...

Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"HAMAS'IN YURT DIŞINDA HİÇBİR EYLEMİ YOKTUR"

Şimdi her şeyden önce süreci kendi doğası içinde okumak lazım. Ben rahmetli Haniye ile çok eski dostluğumuz ve açıkçası birlikte yürüttüğümüz çok diplomatik süreç oldu. Birçok kişi Hamas'ı batı etkisiyle İsrail etkisiyle terör örgütü olarak görebilir. Ben Hamas liderlerinin hemen hemen tamamını tanıdım. 2006 yılında ilk kez ağır şekilde suçlandım üzerime gelindi. Ama sonraki bütün süreçlerde İsrail Hamas ile ilgili konuları ben Başbakan Başdanışmanıyken de Dışişleri Bakanıyken de hep bizim üzerimizden çözmeye çalıştı. Her şeyden önce şunu bilmek durumundayız. Hamas işgal altındaki bir toprakta özgürlük mücadelesi veren bir harekettir. Hamas'ın içinde herhangi bir dış unsur yoktur. Yani Suriye'de Libya'da görülen cinsten yabancı savaşçı diye bir fenomen yok. Hamas'ın bütün kadroları Filistinlidir. Hamas'ın yurt dışında hiçbir eylemi yoktur. İşgal altında ve çoğu da mülteci kampında doğmuş çocukların işgale karşı direnişinin adıdır Hamas. Dolayısıyla Hamas'ı böyle bir şeytanlaştırmaya dönük özellikle Yahudi lobilerinin işlediği kampanyanın etkisiyle düşünmemek davranmamak lazım. Biz bu toprakların en kadim halkıyız. En etkili devletiyiz. Bütün coğrafyaya öncelikle o halkın içinden bakmamız lazım.

"SİNVAR BİZİM ÇABAMIZLA BIRAKILMIŞTI" Yahya Sinvar'ın yeni Hamas liderinin 2011 yılında İsrail hapishanesinde 4 müebbet hapis ile cezalı. İsrail hapishanesinden çıkışına vesile olan takası biz yaptık. Bütün o süreçte İsrail de bizden ricacı oldu. 5 yıl bizzat ben ve arkadaşlarımızın yürüttüğü süreçle 2006'dan 2011'e kadar. Hamas'ın ısrarlı çabaları bizim devreye girmemiz ve İsrail kamuoyundan gelen baskılarla o değiş tokuş 2011 yılında bizim üzerimizden gerçekleşti. İsmail Haniye halkı için mücadele etmiş bir kahramandı. Ona terörist diyenler hayatlarında bir gün acaba Gazze'de ne yaşandığını düşündüler mi? Hatırasına saygı göstermek lazım. Türkiye'de son dönemde oluşan bir takım kamuoyu ve İsrail propagandası tesiri altında Türk Arap ilişkilerini bozacak şekilde yürütülen kampanyalar etkisi altında kalmamak lazım. Haniye şehit edilmeden 2 ay önce ben İstanbul'da görüştüm. Bütün Hamas Siyasi Bürosu oradaydı.

REKLAM "HANİYE TBMM'DE KONUŞTURULMALIYDI" Hamas'ı düşmanlaştırmak istiyorlar. Haniye'nin TBMM'de konuşmasını özellikle istedim. 2006'daki Filistin seçimi şeffaftı. O seçimi Hamas kazandı ancak tanımadılar. Haniye TBMM'de konuşturulmalıydı. "İSRAİL'LE TİCARET GEÇ KESİLDİ" İsrail'le ticaret geç kesildi. Türk hava sahasını İsrail'e kapatması lazımdı. Biz orada insanların açlıktan ölmesine karşıyız. Bu Uluslararası Hukuka aykırıdır. Biz Gazze'ye insanı yardım indireceğiz. Silah olmayacak. Sadece ekmek, yemek ve ilaç indireceğiz. Bunlar denilmeliydi. İyi yönetilmiş helikopterle yapılacak indirme yeterli de olurdu. Bir hava filosu kurarsın. Bu iş ciddi ve biz ciddi adım atmaya meyilliyiz mesajı vermek lazımdı.

"BÖLGEDEKİ TANSİYON BİZİM İÇİN DE GÜVENLİK SORUNU" İran İsrail arasında karşılıklı dronlar atıldığı zaman. İsrail İran'ı sahaya çekmek istiyor. Olayın İsrail İran savaşına dönüşmemesi için Türkiye'nin NATO'yu toplantıya çağırması lazımdı. Bu bölgedeki tansiyon bizim için de güvenlik sorunu olacaktır. NATO masasında Norveç, Finlandiya, İsveç var. Bölgesel savaşa gidiyoruz. Bunu durdurmak için İsrail'e baskı uygulamamız lazım. Türkiye NATO'da 7 ülkeyi ayarlayabilirdi. Neden 4 ay önce çıkmadı İngiltere'de ırkçı olaylarda şimdi çıktı. Türkiye'nin de çok dikkatli olması lazım. "BU BÖLGEDE YAŞIYORSANIZ SÖZÜNÜZ DİNLENECEK" Arap ülkelerine biz İran ile savaşırsak bizim tarafımızda mısın yoksa karşımızda mısınız mesajı verildi. Böyle bir olayda Haniye şehit edildi. O cenazeye 4, 5 Müslüman ülke lideri gitseydi. Filistin meselesi İran meselesi değildir. İnsanlık meselesidir denilirdi. Bu saldırının bölge barışını nasıl tehdit ettiğini biliyoruz mesajı verilmeliydi. Bölgesel savaş oluşturmak istiyorsunuz. Burada mesele katliam yapan insanlık suçu işleyen bir ülkeye karşı omuz omuza mücadele vermektir. Katar'ı bu meseleden ayrı tutacağım. Katarlı yetkili cenazedeydi. Türkiye o mesajı daha kuvvetli vermeliydi. Bu bölgede yaşıyorsanız sözünüz dinlenecek.