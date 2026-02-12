Canlı
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Hepimizin küçük hesapları bırakması lazım. Dünyada bu olaylar yaşanırken Saadet Partisi'nin, DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti'nin ayrı ayrı bir şeyler yapması dünyadaki gelişmeleri ne kadar değiştirir, Türkiye'yi ne kadar tahkim eder? Dolayısıyla bizim bu konuda şimdiye kadar gösterdiğimiz çabayı herkes biliyor. Bundan sonra da her iyi niyetli çabayı göstereceğiz. Ümit ederiz ki kısa sürede bu ittifak görüşmeleri tamamlanır. Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var" dedi

        Giriş: 12.02.2026 - 14:39 Güncelleme: 12.02.2026 - 14:39
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. Davutoğlu, Türkiye'nin küresel tablo karşısında düşünce özgürlüğünü, kamu kurumlarının kapasitesi ile siyaset yapısını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

        "HALEL GETİRMEYECEK BİR TEPKİ OLMALI"

        DHA'daki habere göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemini sırasında TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavgayı değerlendiren Davutoğlu, "Kurallar belli. Beğenirsiniz beğenmezsiniz Sayın Cumhurbaşkanı atama yapmış. Elbette eleştirebilirsiniz, orada tepki gösterebilirsiniz ama o tepki Meclis'in vahametine halel getirmeyecek bir tepki olmalıdır. Ben utanç duydum; yumruklar savrulmuş, bir milletvekilinin başka bir milletvekiline saldırısına ilişkin iktidar sosyal medyasında Gençosman marşlarıyla videolar yayınlanıyor.

        Bu ne rezalettir, siz kimsiniz? Dışişleri Bakanı iken şu alışkanlığı kazandım. Acaba bu görüntüler dünyada yayınlanırsa nasıl algılanır? Kuzey Kore'nin bir görüntüsü bizde tebessüm oluşturuyor. Dünkü görüntü Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlete, 2 bin yıllık devlet geleneğinin olduğunu iddia eden bir devlete yakıştı mı? 'Şu veya bu haklı' demem; dünkü tablonun içerisinde yer alan iktidar ve muhalefetiyle birlikte, bu 3'üncü dünya savaşının eşiğinde Türkiye'nin kurumsal görüntüsüne olağanüstü zarar vermiştir. TBMM, yarın ortak bir tavır alması gerektiğinde dünya size nasıl saygı duyacak" ifadelerini kullandı.

        "ASLİ GÖREVİMİZ SİYASETE İTİBAR KAZANDIRMAK OLMALI"

        Siyasi partiler arasındaki milletvekili ve belediye başkanı transferlerine değinen Davutoğlu, "İktidar kadar ana muhalefet partisine de aynı ölçüde eleştiri yöneltiyorum. İktidarın transfer ettiği milletvekillerine karşı çıkacaksın; ancak bizden ve DEVA Partisi'nden milletvekili transfer etmekte serbest olacaksın. Halen de görüşmeler yapıp, temaslar yapmaya devam edeceksin. Böyle bir şey kabul edilemez. İktidar ve muhalefet birlikte siyasetin itibarını korumaya ahdetmezse siyaset itibar kazanmaz. Bir gün söylediğini ertesi gün reddeden, yolsuzluklar ile ilgili 'O benden daha çok yapıyor' dediği zaman, siyasetin itibarı olmaz. Hep beraber asli görevimiz, siyasete itibar kazandırmak olmalı. Türkiye'de adalete güvenen kaldı mı? Adalet yoksa hiçbir şey yok" diye konuştu.

        "SON BİR AY İÇERİSİNDE HAREKETLENME VAR"

        Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, partisinin ittifak çalışmaları ile ilgili, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde herkes bir araya gelmeden bir yola girerse bundan en çok iktidar istifade eder ve var olan statü devam eder. Hatırlayacaksınız, bu konuda en büyük fedakarlığı Gelecek Partisi yaptı. Saadet Partisi ile ittifak kurduk ve Saadet Partisi adı altında Meclis'te grup kurduk.

        Bir parti için kendi ismi dışında bir isimle olmak en zor karardı. DEVA Partisi'nin katılımıyla Yeni Yol ittifakı kurulurken her türlü gayreti gösterdik ve destek verdik. Şu anda bir Yeni Yol grubu var. Grup kurulurken ben Sayın Arıkan ve Sayın Babacan'a seçim ittifakını ilan etmek ve bunu adım adım inşa etmek gerektiğini söyledim. Şimdi son bir ay içerisinde hareketlenme var. Geçen sene Yeniden Refah Partisi ile konuştuk ve her çabayı gösterdik.

        "TÜRKİYE'NİN 3. YOLA İHTİYACI VAR"

        Bu senenin başında Yeniden Refah Partisi, Saadet ve DEVA Partisi liderleri ile görüştüm. Bu hafta da onlar beni ziyaret ettiler. Elimizden geleni yapacağız. Doğru olan da birbirine yakın olan muhalif partilerin, mümkünse birleşerek ama olmuyorsa ittifak kurarak, dağınıklıktan çekinerek ve iktidara ya da ana muhalefete giden oyları bu partilerin toplaması Türkiye için teminat olacaktır.

        Aynı şey milliyetçi İYİ Parti, Anahtar Parti için de geçerli. Hepimizin küçük hesapları bırakması lazım. Dünyada bu olaylar yaşanırken Saadet Partisi'nin, DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti'nin ayrı ayrı bir şeyler yapması dünyadaki gelişmeleri ne kadar değiştirir, Türkiye'yi ne kadar tahkim eder? Dolayısıyla bizim bu konuda şimdiye gösterdiğimiz çabayı herkes biliyor. Bundan sonra da her iyiniyetli çabayı göstereceğiz. Ümit ederiz ki kısa sürede bu ittifak görüşmeleri tamamlanır. Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

        "SÜRECİN BAŞARIYA ULAŞMASI LAZIM"

        Yeni Yol grubunda yer alan milletvekillerinin istifa etmeyeceğini ve bu sayede grubun siyasi hayatına devam edeceğini söyleyen Davutoğlu, olası bir istifa durumunda ise grubun düşmemesi için planlarının hazır olduğunu söyledi. 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı taslak rapor ile ilgili bilgilendirildiğini, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşme yaptığını kaydeden Davutoğlu, "Rapor kamuoyuna açıklanmadığı için muhteviyatı ile ilgili bir şey söylemem doğru değil. Ben şuna bakarım; bir sürecin zorlukları olur ama sürecin neticesinde ulaşmak isteyeceğiniz hedef olur. O hedef nedir? Türkiye'de gerçek anlamda demokratik bir ortamın sağlanması ve terörle birlikte bütün şiddet unsurlarının yok edilmesidir. Bunu sağladıktan sonra şu anda tartışılan birçok konunun tartışma olmaktan çıkacağını göreceksiniz; ancak bu sağlanmazsa tekrarlanır. Ulusal hassasiyetler var, herkesin bu hassasiyetleri gözetmesi lazım ancak aynı zamanda bu sürecin başarıya ulaşması lazım" dedi.

