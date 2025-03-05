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        Haberler Spor Futbol Ahmet Doğan Yıldırım: Kupayı alacağımıza da inanıyoruz! - Futbol Haberleri

        Ahmet Doğan Yıldırım: Kupayı alacağımıza da inanıyoruz!

        UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'yı penaltı atışlarında 5-3 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın kalecisi Ahmet Doğan Yıldırım açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:30
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        "Kupayı alacağımıza da inanıyoruz"
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        UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'yı penaltı atışlarında 5-3 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın kalecisi Ahmet Doğan Yıldırım, "Her şeyi bekliyoruz, kupayı alacağımıza da inanıyoruz." dedi.

        Papara Park'taki maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, kupayı alabileceklerine inandığını söyledi.

        Çok çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Her şeyi bekliyoruz, kupayı alacağımıza da inanıyoruz. Türkiye'de oynadığımız kupayı da alacağız. Bu beklenti olarak değil, buna inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Bu yüzden kazandığımız için çok mutlu ve gururluyum." dedi.

        Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in maçı takip ettiği hatırlatılan genç file bekçisi, "İzleyeceklerini biliyordum ama görmedim. Farklı bir jenerasyon Şenol hoca, Uğurcan abi, ben. Trabzonspor'dan zaten her zaman iyi kaleciler çıkmıştır, bu böyle de devam ediyor." diye konuştu.

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        Penaltı atışlarında kurtarışıyla ilgili gelen soru üzerine Yıldırım, "Maçı zaten dün akşam yatmadan önce kendi kafamda oynadığımda hissediyordum böyle bir şey olacağını. Analiz ettik, oyuncuların nereye vuracaklarına baktım ama dün gece bir karar aldım ve kendi hissettiğimi yaptım ve sonucunda penaltıyı kurtardım, yapmam gerekeni yaptım ve takımımı bir üst tura taşıdım." değerlendirmesinde bulundu.

        Bordo-mavili oyuncu Bican Tubikoğlu ise panenka penaltı vuruşuyla ilgili şunları kaydetti:

        "Aşırı derece mutluyum turu geçtiğimiz için. Penaltıyı kullanırken zaten aklımda vardı, taraftarımızın da isteği var atayım dedim. Turu da geçtik mutluyuz. Antrenmanlarda da çalışıyordum zaten, denediğim şeyi yaptım, alışıktım zaten."

        Orta saha oyuncusu Alihan Erdoğan da çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımla gerçekten güzel bir mücadele ortaya koyduk. Oyun anlamında da çok iyiydik, sadece gol bulamadık. Penaltılarda galip geldik, rehavete kapılmadan mantıkla hareket ettik." diye konuştu.

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