Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural'ın kalabalık tatili
Bodrum'da evlenen Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural, balayından sonra arkadaşlarıyla birlikte mavi tura çıktı
18 Temmuz'da Bodrum'da evlenen Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural, kısa bir balayından sonra arkadaşlarıyla tatil yaptı.
18 Temmuz'da hayatlarını birleştirmişti.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural, tatile 10 arkadaşını davet etti.
Arkadaşlarıyla birlikte dört günlük mavi tura çıkan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Kural'ın tatilinin son durağı Marmaris oldu.