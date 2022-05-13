Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı mezun oldu

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın ABD'de eğitim gören kızı Ayşe Dilan, mezun oldu. Kızını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik eden Taylan, "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum!" ifadelerini kullandı

HABERTURK.COM
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Show TV'nin sevilen dizisi 'Aziz' de 'Galip Payidar' karakterini canlandıran usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan (56), büyük bir gurur yaşadı. Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan, ABD'de bulunan Ringling Sanat ve Tasarım Koleji'nden mezun oldu.
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    "MUTLULUĞU TARİF ETMEK ÇOK ZOR"

    Kızının mezuniyet törenine katılan Ahmet Mümtaz Taylan, duygularını "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum!" sözlerifle ifade etti.

    Ahmet Mümtaz Taylan'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına tebrik mesajları yağdı. Taylan'ın gönderisine; Kaan Yıldırım, Mert Fırat, Damla Sönmez, Gonca Vuslateri, Devrim Yakut, Ayçin İnci, Suzan Kardeş ve Hazal Subaşı gibi ünlü isimler yorum yaptı.  
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    İKİ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Ahmet Mümtaz Taylan, ilk evliliğini Müge Kızılbağlı ile gerçekleştirmişti. Çiftin, kızları Ayşe Dilan, 1999 yılında dünyaya gelmişti.
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Taylan, daha sonra 2007'de kendisi gibi oyuncu olan Ayçin İnci ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2012 yılında yollarını ayırmıştı.
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Azra Akın-Atakan Koru çifti ile oğulları Demir
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Uraz Kaygılaroğlu ile kızı Ada
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte...
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Demet Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    İbrahim Büyükak ile oğlu Aslan Oktay
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Merve Özbey-Kenan Koçak ile kızları Elif Özüm
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Seda Bakan ile kızı Leyla
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti ile oğulları Efehan
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.