"MUTLULUĞU TARİF ETMEK ÇOK ZOR"

Kızının mezuniyet törenine katılan Ahmet Mümtaz Taylan, duygularını "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum!" sözlerifle ifade etti.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına tebrik mesajları yağdı. Taylan'ın gönderisine; Kaan Yıldırım, Mert Fırat, Damla Sönmez, Gonca Vuslateri, Devrim Yakut, Ayçin İnci, Suzan Kardeş ve Hazal Subaşı gibi ünlü isimler yorum yaptı.