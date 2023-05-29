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Ahmet Nur Çebi'den TFF adaylığı açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi için aday olmayacağını söyledi

Ahmet Nur Çebi'den TFF adaylığı açıklaması!
AA

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 3 nolu sahanın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, "Kafamda böyle bir düşünce yok. Beşiktaş'ın başkanıyım, burası çok onurlu ve gururlu bir görev yeri. Burada faydalı olmaya talibim. Bunu kimlerin çıkardığını bilmiyorum. İyi niyetli isteyenler olabilir, onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmadığını aktaran Çebi, "Mevcut federasyon başkanının iyi niyetli olduğuna inansam da çalışkan olduğunu kabul etsem de başarılı olduğunu düşünmüyorum. Kendisinin yerine bir başkasının göreve devam etmesini tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çebi ayrıca depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin maçları için TFF'nin aldığı kararı bir kez daha eleştirerek, şunları kaydetti:

"UEFA'ya görüşünü, bu durum sağlıklı mı diye sorduk, henüz cevap gelmedi. O konuda ısrar ediyoruz. Yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Depremden etkilenen iki ilin takımının ligde dondurulup devam etmesi çok doğal bir şey. Ben de destek verdim. Uygulamalar çok basit ve net. Herhangi bir takım ne nedenle ligden çekiliyorsa oynadığı maçlar dahil olmak üzere geçersiz sayılır. Bunu yok hükmünde kabul edip kafanıza göre karar alacaksınız, bunu depremin üçüncü günü gündeme getirip bizi zor durumda bırakacaksınız. Çok rahatsız olduğum konulardı. Ben deprem sonrası elimden gelen her şeyi yaptım. Benim önceliğim oradaki insanlara hizmet etmekti ama bu arada hayat devam ediyor. Depremi hiçbir zaman unutmayacağım, elim hep orada olacak. Bunları laf olsun diye konuşan insanlara yaptıklarının doğru olmadığını söylemek zorundayım."

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