Kulüpler Birliği, kendi içinde düzenlediği toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yöneticileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilk olarak konuşma yapan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada, “Genel kurul üyelerimizin hepsi katıldı, geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. TFF başkanı ve üyeleri sorunlarımızı dinlemek ve fikirlerimizi almak için buraya kadar geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yabancı sayısında '1 sene daha erteleyin lütfen sıkıntılarımızı aşamadık' dedik. Belki sahada 11 kişinin yabancı olması hoş değil ama bunu pandemide aşamadığımızı ifade ettik. Limitler konusunda Avrupa'da temsil edeceğiz, birçok takımımız bu konuda sorun yaşıyor. Limitler konusunda hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Yayıncı kuruluşla ilgili konuları konuştuk. Bunları değerlendirmek için bir kere daha olabilecek bir şeyler var mı yok mu, yoksa hiçbirine hayır mı diyecekler ayın 9'u 10'una kalmadan birçoğunu netleştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü yapacağımız çalışmalar sizin vereceğiniz kararlarla devam edecektir. Aldığınız kararlarda yumuşama ve hoşgörü istirham ettik” diye konuştu.

"HARCAMA LİMİTLERİNİ TRANSFER SEZONU BAŞLAMADAN İLAN EDECEĞİZ"

Kulüpler Birliği Vakfı’nın düzenlediği toplantıya katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gerçekleşen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Başkanı'na ve tüm kulüp başkanlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Özdemir, “Daima Türkiye Futbol Federasyonu ve vekilleri olarak buradaydık. Kulüplerimizin sorunlarını geniş bir zaman aralığında dinledik. Birincisi bizden istedikleri 1 yıl evvel almış olduğumuz yabancı kuralındaki kısıtlama. 8 yabancı futbolcuyla sahaya çıkabilirsiniz diye madde vardı. Biz de bunu alırken uzun zaman düşündük. 2019-2020 sezonunda Türkiye liglerinde oynayan Süper Lig’de oynayan takımların yabancı oynama sınırı ortalaması 7,12’ydi. Biz bunu yönetim kurulunda çalışırken değerlendirme yaptık ve 8 yabancı oynar diye karar aldık. Kulüplerimiz geçen sene ertelemiş olduğumuz bu yabancı sayısını pandemi şartları konusunda 1 yıl daha ertelenmesini istedi. Biz bu istekleri değerlendiririz. Takım harcama limitlerinin tekrardan gözden geçirilmesi söz konusu. TFF olarak yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda geçmiş hemen hemen bir buçuk sezonda takımlarımız seyirci sayılarından mahrum oldu. Bununla ilgili tribün gelirlerinden önemli derecede kayıpları oldu. Saha içi reklam gelirlerinden kayıplar oldu. Bunların değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de bunları değerlendireceğiz. Başka bir konu ise hepimizin bildiği gibi yabancı kurlarda önemli derecede artış var. Kulüplerin belli giderlerini yabancı para birimiyle ödendiğini biliyoruz. Artan yabancı kur değerlendirmesini de geçmiş sezondaki kura sabit olur mu diye görüşler var, bunu değerlendirmeye alacağız. Hiç borcu olmayan, bilançosu çok düzgün olan kulüplerimizin sağladıkları sponsorluk gelirleri, futbolcu satışından gelirler ve belli bir şekilde bir reklam geliri, bir mülk satışından olan gelirlerin bir bölü üçünü kullanıyorlardı. Bilanço çok temizse tamamını kullanacaklar. Bilançoda gri renkler olursa iki bölü üçünü, çok kötüyse bir bölü üçünü kullanılma şeklinde görüşler var. Bunları değerlendireceğiz. Transfer sezonu başlamadan evvel tüm kulüplerimizin harcama limitlerini ilan edeceğiz” dedi.

"YAYINCI KURULUŞUN ÖDEMESİYLE ALAKALI HUKUKİ İŞLEMİ BAŞLATTIK"

Yayıncı kuruluş ile yaşanan sıkıntılara değinen Özdemir, “Maalesef yayıncı kuruluşla 2 milyar 650 milyon gibi rakamla anlaştık. Bugünlere kadar tüm taksitleri ödediler ama son taksitlerini son gününde olan bugün ödemediler. Bununla ilgili hukuki işlemi başlattık, yolumuza devam ediyoruz. Gelecek sezon olan 2021-2022 sezonunda da sözleşmemize göre alacağımız rakam belli. Bununla ilgili görüşmeleri yapacağız. Kulüpler Birliği burada birlik içinde oldular ve bize nasıl hareket etmemiz gerektiğinde bize destek vererek kararlılık gösterdiler. Biz bu görüşmelere devam edip iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DAKİ TAKIMLAR 20'DEN 18'E DÜŞMEYE ÇALIŞIYOR"

Küme düşme durumu ile alakalı sorulan soruya cevap veren Nihat Özdemir, “Küme düşme ile alakalı kulüpler taleplerini ilettiler. Bizim hedefimizin 18 takım olacağını ilan etmiştik. Geçen hafta 20 takımdan 18 takıma düşme kararı aldı Fransa. Tüm Avrupa’daki takımlar 20’den 18’e düşmeye çalışıyorlar. 20 takımlı ligin planlaması çok zor. Hafta içi maçlar ve Türkiye Kupası’nı oynatacak maçlara zaman bulamıyoruz. Tek maçlık eleme sistemiyle tamamlayabildik Türkiye Kupası’nı. Onu da düşünerek bu sene Süper Lig’den 4 takım düşmesini ilan ettik. Onunla da ilgili talepler oldu, onları da oturup konuşacağız. Düzeltmemiz gereken nokta varsa kamuoyuna açıklayacağız” şeklinde konuştu.

TFF'NİN ALDIĞI KARARLAR NEYDİ?

TFF'nin aldığı karara göre Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda kadrosunda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek. 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcuya kadrosunda yer verebilecek Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu aynı anda sahaya sürebilecek.

TFF'nin aldığı bir diğer karara göre de profesyonel liglerde takım sayıları kademeli olarak düşürülecek. Buna göre Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.