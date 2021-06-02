İbrahim Yıldız: TFF kendi çalıp kendi oynuyor

Futbol Federasyonu yabancı oyuncu sayısı ile Süper Lig’deki takım sayısını açıkladı. Önümüzdeki sezon 20 takımla oynanacak olan lig, kademeli olarak 19 ve 18’e düşürülecek. Bunun dışında yabancı kuralı da 8+6 şeklinde olacak. Gelecek yıllarda ise bu sayı 7+5 ve 6+4 olarak aşağı çekilecek. 14 yabancı oyuncu kuralına göre sahada aynı anda 8 yabancı oyuncu yer alacak.

Yerli oyuncuların daha fazla şans bulması için yapıldığı öne sürülen kararlar tartışılıyor. Kulüpler Birliği’nden öğrendiğimize göre yabancı oyuncu kuralı ve takım sayısının gelecek de 18’e düşürülmesi olumlu bulunmadı. Hatta Federasyon, konuyla ilgili olarak ciddi bir görüşme bile yapmadı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa temsilcileri ile ayaküstü yapılan 'fikir alış-verişi' ciddiyetten uzak 'kısa bir sohbet' şeklindeydi.

Türk futbolunun kalitesini artırmak için çaba gösteren kulüpler yani futbolun asıl temsilcileri yine dikkate alınmadı. Kararların artısı eksisi masaya yatırılmadan 'oldu bitti'ye getirildi.

Yoğun maç trafiğini geride bıraktığımız sezonun bir değerlendirmesi yapılmadan, gelecek adına verilen kararlar kulüpleri yine mutsuz etti açıkçası.

Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda durumunu göz önüne alan Kulüpler Birliği olumsuz bir hava vermemek adına olabildiğince 'ılımlı bir yol' izliyor.

Ancak gerek ekonomik sorunlar gerekse takımların motivasyonu adına Futbol Federasyonu’nun konuyu daha fazla detaylandırmamasının altı çiziliyor. En azından konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz görüşlerin alınması ve buna göre 'bir yol haritası çizilmesi daha gerçekçi olurdu' eleştirileri yapılıyor.

Üstelik Avrupa’da mücadele edecek takımların rakipleri karşısında eşit olmayan bir haksızlığa kendi federasyonları tarafından uğratıldığı da ortada.

Futbolu daha geniş kitlelere yaymak adına takım sayısının en azından 20’inin altına düşmemesi yönündeki talepler de göz ardı edilerek bu kararla Anadolu’da futbol severlerin tek eğlencesi de ellerinden alınmış oldu. Şehir takımlarının Süper Lig’de yer almasının o bölgeye ekonomik ve sosyal katkısı da hiç düşünülmeden hatta tartışılmadan dayatmacı bir kararla uygulamaya geçilmiş olacak.

Federasyon yabancı kuralı ve takım sayısı konusunda bu kadar hızlı bir karar alırken, asıl sorunları yine sumen altı etmeyi de sürdürüyor. Altyapılar, saha zeminleri gibi futbolumuzun yaşamsal meseleleri ise hiç gündeme gelmiyor.

Sezon başlamadan, federasyon ve kulüpler arasındaki bu görüş ayrılığı yalnız bu iki kararla da sınırlı kalmayacak anlaşılan. Önümüzdeki günlerde naklen yayın sorunu yine gündeme gelecek.

Süper Lig maçlarını yayınlayan Katarlı şirketle yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç şimdilik çıkmadı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine 'indirim' konusunda dayatan beIN SPORTS’un teklifinin kulüpleri mutlu etmediğini öğrendik.

Arayışlarını sürdüren Kulüpler Birliği yine yalnız kaldı. Futbol Federasyonu konuyla ilgili adım atmazken bir anlamda 'başınızın çaresine bakın' yaklaşımı içerisinde.

Bir yanda Millilerin Avrupa mücadelesi sürerken, kulüpler yabancı kuralı ve yayın konusunda çaresizliğe çözüm arıyor.

Federasyonun, kulüpleri yok sayıp kendi bildiğini okuması futbol ailesini üzmekten öte büyük sıkıntıya sokmuş durumda…