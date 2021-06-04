BÖLÜM 1

Habertürk Spor, yine büyük tartışma yaratan yabancı kuralı dosyasını açıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun önceki gün açıkladığı yeni yabancı kuralı, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine kabul görmedi. TFF, yeni kural ile yabancıyı kademe kademe düşürmeyi planlarken 2020-21 sezonunda 8+6, 2021-22'de 7+5, 2022-23'te ise 6+4 formülünü duyurdu.

Kulüpler Birliği, bu kararın kendilerine danışılmadan alındığını belirtip mevcut uygulamanın devamını isterken önümüzdeki günlerde konunun yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor. Türkiye'de kulüpleri çoğu zaman memnun etmeyen yabancı kuralının geçmişini sizler için derledik...

İLK YABANCI FUTBOLCU ADALETSPORLU GARO!

Türk futbolunda yabancı oyuncu devri, 1951 yılında İstanbul’un Adalet takımına transfer olan Arjantinli Oscar Garo ile başladı. Uzaktan attığı gollerle futbolseverlerin büyük beğenisini kazandığı belirtilen Garo, Türkiye’deki ilk profesyonel yabancı futbolcu olarak da tarihin sayfalarındaki yerini alırken bir devrin ve büyük tartışmaların da başlangıcı oldu.

33 YILDA 4 KEZ DEĞİŞTİ, SONRASINDA...

1951 yılında başlayan yabancı oyuncu hikayesi, 1966 yılına kadar bir yabancı oynatılması kuralı ile devam etti.

1966'da ise ilk değişiklik yapıldı, yabancı sayısı ikiye çıktı. 1989 yılında ise yabancı sayısı 3 olmuştu. Geçen yıllar ve değişen futbol, 1996'da yabancı kuralını dörde çıkardı. 1999'a gelindiğinde ise yabancı sayısı artık beşti!

2000'LERLE BİRLİKTE "+" DÖNEMİ

33 yılda sadece 4 kez değişen yabancı kuralı 2000'li yıllarla birlikte ise artık birbirinden ilginç formüllerin kullanıldığı, sürekli değişen bir sürece girdi. İşte son 21 yıldaki yabancı kuralları:

2000-2001: 5+1

- 5 yabancı sahada, 1 yabancı tribünde.

2001-2002: 5+1+2

- 5 yabancı sahada, 1 yabancı yedek kulübesinde, 2 yabancı tribünde.

2004-2005: 6

- 6 yabancı da sahada

2007-2008: 6+1 ve 6+2

6+1 ile başlayan sezonun devre arasında 6+2'ye geçildi.

2010-2011: 6+2+2

6 yabancı sahada, 2 yabancı yedek kulübesinde, 2 futbolcu tribünde.

2011-2012: 6+2

6 yabancı sahada, 2 yabancı yedek kulübesinde. Takımda 10 yabancı bulundurulsa da 8'i maç kadrosunda yer alabildi.

2013-2014: 6+0+4

10 yabancıdan 6'sı oynatılabilecek, 4'ü ise tribünde olacak.

2014-2015: 5+3

8 yabancıdan 5'i sahada, 3'ü yedek kulübesinde.

2015-2016: 14

Kadrodaki 28 kişilik kadronun 14'ü yabancı olabilecek. 14 yabancıdan 11'i de oynayabilecek.

2020-2021: 2. yarı: 14+2

TFF'nin yabancı sınırı teklifi bu sezonun başında reddedilmişti. Devre arasında kulüpler pandeminden dolayı yaşanan zorlukları gerekçe göstererek, yarım sezonluk kadroda +2 yabancı bulundurma hakkına sahip oldu.

TFF'NİN YENİ YABANCI KURALI

TFF'nin açıkladığı son yabancı kuralı ise şöyle:

2021-2022: 8+6

14 yabancıdan en fazla 8'i sahada olabilecek.

2022-2023: 7+5

Kadrodaki toplam yabancı sayısı 12 olacak, en fazla 7'si oynayabilecek.

2023-2024: 6+4

Kadrodaki toplam yabancı sayısı 10 olacak, en fazla 6'sı oynayabilecek.

YABANCI SINIRINDA UNUTULMAZ OLAYLAR, İLGİNÇ UYGULAMALAR!

- Mustafa Denizli, derbide 6 yabancı oynattı

2000-2001 sezonuna 5+1 kuralıyla girilirken Beşiktaş ve Fenerbahçe, İnönü'de ligin 6. haftasında karşı karşıya geldi. Nevio Scala yönetimindeki Kartal, Mustafa Denizli'nin öğrencilerini 3-0 mağlup ederken maç içerisinde unutulmayacak bir an yaşandı.

Derbinin 61. dakikasında Denizli, Türk statüsünde oynayan Elvir Balic'i çıkarıp yerine Milan Rapaic'i aldı. Ve Fenerbahçe sahada Revivo, Mirkovic, Lazetic, Moshoeu, Andersson ve Rapaic olmak üzere 6 yabancıyla yer aldı.

Maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, TFF tarafından yabancı kuralına uymadığı için hükmen de 3-0 mağlup ilan edildi.

- Gaziantep de yabancı ihlali kurbanı

2011-2012 sezonundaki Trabzonspor -Gaziantepspor maçının 61. dakikasında konuk ekipte Cenk Tosun'un yerine Sosa oyuna dahil oldu. Antep temsilcisi, 65. dakikada Popov-Turgut Doğan Şahin değişikliği yapılana kadar 4 dakika sahada 7 yabancı futbolcu ile mücadele etti. 4-1 kazanan Trabzonspor, 4-0 hükmen galip ilan edildi.

- Galatasaray, sakatlanan Bruma'yı kiraladı

2013-2014 sezonunda 6+0+4 kuralı uygulandı. 10 yabancı transfer edebilecek olan takımlar, bunların 6'sını maç kadrosuna yazabilecekti.

O sezon yabancı kontenjanında yer açabilmek için çareler arayan Galatasaray ilginç bir uygulamaya imza attı. Türkiye Kupası’nda oynanan Tokatspor karşılaşmasında sakatlanan Bruma'yı sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a kiralayan sarı-kırmızılılar, böylece yeni transfer Alex Telles'e lisans çıkarılmasının önündeki engeli aşmış oldu.

- Galatasaray 11 yabancıyla çıkan ilk takım oldu

Galatasaray, 2017-2018 sezonunun 8. haftasında Konyaspor ile oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

AVRUPA'DA DURUM NASIL?

Premier Lig (İngiltere): Yabancı sayısı sınırsız. Transfer edilecek oyuncuların son iki yılda %75 milli takımda oynama şartı bulunuyor.

La Liga (İspanya): Avrupa Birliği vatandaşları yerli statüsünde. AB dışından ise 3 futbolcunun transferine izin veriliyor.

Ligue 1 (Fransa): AB vatandaşları yerli kabul ediliyor. AB dışı 4 yabancı transfer edilebiliyor.

Bundesliga (Almanya): Almanya'da 2006'dan beri ülkelere göre yabancı sınırlaması bulunmuyor.

Serie A (İtalya): Avrupa Birliği vatandaşları yerli statüsünde. AB dışından ise 2 futbolcunun transferine izin veriliyor.

YARIN

* Rekorlara rağmen yabancı sınırı inadı

* Süper Lig ilk kez hangi dönemde kâra geçti?

* Yabancı serbestliğinde gerçekleşen rekor transferler

* Yerli futbolcular patlama yaptı. Büyük fark ortaya nasıl çıktı?

* Beklentiler yeni rekorları getirecek.

* Grafikler ve tablolar...