Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Ahmet Selim Kul: Afrika futboluna en yakın lig biziz! - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul: Afrika futboluna en yakın lig biziz!

        HT Spor Gündem'de Afrika Kupası'nda yaşanan olaylar ele alındı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, Süper Lig ikliminin Afrika'ya benzediğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 12:01 Güncelleme: 16.01.2026 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Afrika futboluna en yakın lig biziz!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gündemin nabzı HT Spor'da atmaya devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, 'HT Spor Gündem' programında günün öne çıkanlarını konuşuyor.

        Afrika Kupası'ndaki eleştirilere dikkat çeken Ahmet Selim Kul, Süper Lig'in iklim olarak Afrika'ya benzediğini dile getirdi.

        Afrika futbolunda son bir ayda yaşanan olayları düşünün; şike, büyü, Fas’ı şampiyon yapacaklar söylentileri, yıldız egoları… Avrupa’da hangi futbol iklimi Afrika futboluna en çok benziyor? Biziz. Olayları düşünün. Biz bu Afrika'yı küçük görüyoruz ama kimse öz eleştiri yapmıyor. Afrika'yı herkes hor görüyor ama o olaylar bize o kadar uzak değil. Biz bu yaşananlara gülmemeliyiz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Marmaris'te güçlendirme çalışması yapılan apart otel çöktü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan Begonville Hotel isimli apart otel çöktü. Çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara