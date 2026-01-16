Ahmet Selim Kul: Afrika futboluna en yakın lig biziz!

Gündemin nabzı HT Spor'da atmaya devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, 'HT Spor Gündem' programında günün öne çıkanlarını konuşuyor.

Afrika Kupası'ndaki eleştirilere dikkat çeken Ahmet Selim Kul, Süper Lig'in iklim olarak Afrika'ya benzediğini dile getirdi.

Afrika futbolunda son bir ayda yaşanan olayları düşünün; şike, büyü, Fas’ı şampiyon yapacaklar söylentileri, yıldız egoları… Avrupa’da hangi futbol iklimi Afrika futboluna en çok benziyor? Biziz. Olayları düşünün. Biz bu Afrika'yı küçük görüyoruz ama kimse öz eleştiri yapmıyor. Afrika'yı herkes hor görüyor ama o olaylar bize o kadar uzak değil. Biz bu yaşananlara gülmemeliyiz.