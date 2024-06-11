Ahmet Selim Kul, Habertürk TV'deki tarihi yayının perde arkasını anlattı! Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen tarihi başkanlık seçimi öncesi Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın Habertürk TV'deki buluşması tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca vatandaş, Habertürk'ün ev sahipliği yaptığı tarihi yayını büyük ilgiyle takip etti. Tarihi yayının moderatörü Ahmet Selim Kul, o gün yaşananları ve olayların perde arkasını anlattı

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