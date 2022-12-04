Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp!

"FARUK PEKER'İ SETE GÖTÜRMEK İÇİN KAPISINDA YATIYORDUM"



Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan 'İffet'in kamera arkasında Kartal Tibet ile çalışan Sezerel, filmin başrol oyuncusu Faruk Peker ile ilgili de çarpıcı itiraflarda bulundu. Sezerel, "O dönemler Arzu Film, Akün Film ve Erler film sinemanın birinci ayağını temsil eden yapım şirketleriydi. İstanbul'da 11 sinemaya hakimdi. Ertem (Eğilmez) Ağabey ile Türker (İnanoğlu) Ağabey, Faruk Peker'i, Kadir İnanır'a alternatif olarak çıkardılar ama olmadı. 'İffet'te yardımcı yönetmendim. Faruk Peker'i sete götürebilmek için kapısında yatıyordum. Çok yakışıklı adamdı ama kendine etti." dedi.

O dönem Bulut Aras'ın da altenatif bir isim olarak çıkarıldığını belirten Sezerel, eğitimleri ve oyunculuk kumaşları olmadığı için sektörde tutunmakta zorlandıklarını söyledi.