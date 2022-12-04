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Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp!

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan 'Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı 'Çalışkan Ahmet' karakteriyle hafızlarda yer edinen Ahmet Sezerel ile bir araya geldik. Oyunculuğun yanı sıra Yeşilçam'ın pek çok unutulmaz filminde yönetmenlik yapan Sezerel ile sanat yolculuğunu ve bugünleri konuştuk

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  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan ve Ertem Eğilmez tarafından beyazperdeye yansıtılan 'Hababam Sınıfı'nın her serisi hafızalardaki yerini koruyor. Özel Çamlıca Lisesi'ne atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca'nın (Münir Özkul), 6 A Edebiyat nam-ı diğer Hababam Sınıfı'nı haylazlıklarına karşı disipline etmeye çalışmasının yanı sıra ciddi olayların ve sosyal mesajların da yer aldığı yapım, Türk Sineması'nın unutulmaz eserlerinden biri.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    Münir Özkul'un yanında Adile Naşit, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi usta isimlerin de rol aldığı yapımdaki pek çok oyuncu artık aramızda değil. 'Hababam' kadrosundan geriye kalan isimler ise artık gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Bunlardan biri de 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' serisinde 'Çalışkan Ahmet' karakterine hayat veren Ahmet Sezerel.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    'Gülen Gözler', 'Aile Şerefi' ve 'Cenettin Çocukları' gibi Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarında da rol alan Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunu Sezerel, oyunculuğunun yanı sıra Türk sinemasına damga vuran pek çok filmin yönetmenliğini de üstlendi. Sezerel ile doğup büyüdüğü Beyoğlu'nda buluştuk, sanat yolculuğunu ve şimdiki hayatını anlattı.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    "TİYATRO FOTOĞRAFÇISIYDIM"

    69 yaşındaki usta sanatçı, oyunculuk serüveninin tiyatro fotoğrafçılığı sayesinde başladığını açıkladı. Sezerel, "Liseyi son sınıfta bıraktım. İş hayatına gazetecilikle başladım. 1972'de tiyatro fotoğrafçılığı yapıyordum. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun fotoğraflarını çekiyordum. Ali Poyrazoğlu'nun teklifiyle tiyatroya başladım. Sonrasında mankenlik ve fotomodellik de yaptım." dedi.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    'HABABAM SINIFI'NA KATILMA SÜRECİ

    Sezerel, 'Hababam Sınıfı'na katılma sürecinden de bahsetti:

    Metin Erksan ile 'Kadın Hamlet'i çektik. Fatma Girik ile rol aldım. Sonra Şerif Gören'in yönetmenliğini üstlendiği 'Darbe' filminde Cüneyt Arkın ile çalıştım. O filmlerde oynadıktan sonra Ertem Eğilmez beni 'Hababam Sınıfı' için çağırdı. 21 yaşındaydım sanırım. 'Çalışkan Ahmet' rolünü verdi. Şanslıyım... Aradan 46 sene geçmiş bu suratımla bile beni 'Çalışkan Ahmet' diye tanıyorlar. (Gülüyor) Yeni çekilen 'Hababam Sınıfı'na çağırdılar ama gitmedim. İnsanların beni 'Çalışkan Ahmet' olarak hatırlamasını istedim.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    "ARZU FİLMDE AİLE ORTAMI VARDI"

    Usta oyuncu, Arzu Film'deki çalışma ortamını ise şöyle anlatıyor:

    Arzu Film'de aile ortamı vardı. Senaryo yazılacağı zaman herkes Ertem Ağabey'in evinde toplanırdı. Öğlene kadar gırgır şamata... Saat 12'de onun evinde yemek pişerdi. Kartal Tibet, Sadık Şengil, Halit Akçatepe ve Yavuz Turgul diyalogları yazardı. Ertem Ağabey senaryoyu beğenmeyince yırtardı, baştan yazılırdı.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    "ERTEM EĞİLMEZ SİGARA DUMANIYLA OYUNCULARI AĞLATIRDI"

    Ertem Eğilmez ile ilgili anılarından da bahseden Sezerel, "Ertem Ağabey günde 5 paket sigara içerdi. Ağlamakta zorlanan oyuncu oldu mu direk devreye girerdi, zaman kıymetli tabi... Ertem Ağabey sigara dumanını oyuncunun gözüne üflerdi, öyle ağlatırdı. Onunla ilgili anılarımı anlatsam bitmez... (Gülüyor)" dedi.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    "FİLMLERİN YÜZDE 95'İ ÇÖP!"

    Yeşilçam'ı günümüz filmlerinden ayıran en önemli etkenin 'samimiyet' olduğunu vurgulayan Sezerel, "Bir sürü dizi bizim çektiğimiz filmlerin kolajıdır aslında. Çünkü bu filmlerde bir samimiyet ve aile dayanışması vardı. Şimdi aynı apartmanlarda oturan insanlar biribirini tanımıyor, eskiden bir mahalle kültürü vardı. Günümüzde samimiyet eksikliği var. Bana göre şu an çekilen filmlerin yüzde 95'i çöp. Yüksel Aksu ve Çağan Irmak gibi birkaç tane yönetmenin filmleri dışında çekilen filmler çok kötü." ifadelerini kullandı.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    Usta sanatçı kariyerinde aklına ilk gelen 3 sahneyi ise şöyle açıklıyor:

    İlk aklıma gelen Metin Erksan ile çektiğimiz 'Kadın Hamlet' filmindeki ölüş sahnemdir. Metin Ağabey beni soyup bataklığın içine sokmuştu. Bir saat açı aradı. Ben de suyun içerisindeyim. Sonra bir çıktım ayağımdan sülükler, yılanlar... Bir şey de diyemiyorsun çünkü karşında Metin Erksan var. Çok uğraşmıştık o sahne için...

    İkincisi; 'Darbe' filmde Cüneyt Arkın'ın bana attığı 7 tokat vardır. Filmde onun oğlunu oynuyordum. İkinci filmim sanırım. Şerif Gören çekiyor. Bir tane prova, 3 sağ yanağımdan, 3 sol yanağımdan tokat istedi. Unutulacak tokatlar değildi. (Gülüyor)

    Üçüncü ise; Tabii ki 'Hababam Sınıfı Uyanıyor'un final sahnesi.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    "BAZI DOSTLARLA DAHA ÇOK CENAZELERDE GÖRÜŞÜYORUZ"

    Usta yönetmen, "Sektörden görüştüğünüz kişiler var mı?" sorusunu ise, "Eskiden Yeşilçam Sokağı'na çıkınca herkesle görüşülürdü. Lokaller, kahvehaneler vardı. Akşamları Papirüs'e gidilirdi. En son 'Çiçek Bar' vardı o da bitti. Itır Esen, Cengiz Nezir ve Rutkay (Aziz) Ağabey ile görüşüyorum. Rahmetli Tarık Akan ile yakındık. Bazı dostlarla daha çok cenazelerde görüşüyoruz artık." şeklinde yanıtladı.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    "FARUK PEKER'İ SETE GÖTÜRMEK İÇİN KAPISINDA YATIYORDUM"

    Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan 'İffet'in kamera arkasında Kartal Tibet ile çalışan Sezerel, filmin başrol oyuncusu Faruk Peker ile ilgili de çarpıcı itiraflarda bulundu. Sezerel, "O dönemler Arzu Film, Akün Film ve Erler film sinemanın birinci ayağını temsil eden yapım şirketleriydi. İstanbul'da 11 sinemaya hakimdi. Ertem (Eğilmez) Ağabey ile Türker (İnanoğlu) Ağabey, Faruk Peker'i, Kadir İnanır'a alternatif olarak çıkardılar ama olmadı. 'İffet'te yardımcı yönetmendim. Faruk Peker'i sete götürebilmek için kapısında yatıyordum. Çok yakışıklı adamdı ama kendine etti." dedi.

    O dönem Bulut Aras'ın da altenatif bir isim olarak çıkarıldığını belirten Sezerel, eğitimleri ve oyunculuk kumaşları olmadığı için sektörde tutunmakta zorlandıklarını söyledi.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    "SİNEMADAN PARA KAZANAMADIK"

    Sinemadan para kazanamadığını söyleyen Sezerel, "Kemal Sunal çok yakın dostumdu. O bile sinemadan çok para kazanmamıştı. Kemal, son çektiği reklam filmleri ve dizilerden para kazandı. Sinemadan hiçbirimiz para kazanamadık. Hele şu dönem ile kıyaslayamayız bile." ifadelerini kullandı.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    "KEMAL SUNAL, TÜRKİYE'NİN CHARLIE CHAPLIN'İ"

    Sezerel ayrıca, "Kemal Sunal, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken, 1998 yılında "Televizyon ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" adında bir tez yazdı. Tezinde 'Hababam Sınıfı'nın 108 defa televizyonda gösterildiğini yazmıştı. Aradan 24 yıl daha geçmiş düşünün ne kadar gösterildiğini. Kemal Sunal, Türkiye'nin Charlie Chaplin'idir." dedi.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    Bir dönem kendi filmini yapmayı da düşündüğünü söyleyen Sezerel, "Çok düşündüm ama para meselesi. Bir sürü senaryo var ama bu yaştan sonra çok zor. Bizim zamanımızdaki teknikle şu anki teknik çok farklı. Dijital kameranın karşısına geçince hala o eski kameranın sesini bekliyorum ben. (Gülüyor)" şeklinde sözlerini sürdürdü.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    "EMEKLİLİĞİ YAŞIYORUM"

    Sinemadan uzaklaşması hakkında konuşan usta yönetmen, "12 Eylül Darbesi'nde Sinematek başkanıydım. 2,5 yıl başkanlık yaptım. Darbeden 2-3 kez gözaltına alındık. O zamanlarda gözaltı da 20-25 gün sürüyordu. Geçinmek için çalışmak zorundaydım. Taksim Sanat Evi ve Bodrum Torba Sanat Evi açtım. 42 yıl işlettim, meyhanecilik yaptık. Artık emekliliği yaşıyorum. (Gülüyor)"  dedi.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    "BENİ HATIRLAMIYORLAR"

    Teklif gelmesi halinde tekrardan beyazperde ya da televizyona dönebileceğini söyleyen Sezerel, "Bana rol verseler, ya balıkçı ya sarhoş ya da meyhaneci rolü verirler. (Gülüyor) Beni oynatmıyorlar. Ben de herkes gibi cast ajansına kayıt olamam yani. Vefasızlık da demek istemiyorum ama sanırım beni hatırlamıyorlar." ifadelerini kullandı.
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    Sezerel'in ağzından kısa kısa dostları...

    Münir Özkul: Baba...
    Adile Naşit: Neşe...
    Fatma Girik: Erkek Fatma
    Tarık Akan: Güzel insan...
  • Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

    Kemal Sunal: Canım...
    Şener Şen: Arzu Film'in neşesi
    Halit Akçatepe: Kemal (Sunal) ile kavuklu ve pişekar
    Şevket Altuğ: İlkeli bir insan...

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