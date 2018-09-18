Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ahmet Şık katılmazken kendisini avukatı Can Atalay temsil etti.

MİLLETVEKİLİ OLDUĞUNA DAİR BELGELER VERİLDİ

Mahkeme, duruşma öncesinde Şık’ın avukatı tarafından müvekkilinin milletvekili seçildiğine yönelik olarak sunulan belgelerin dosyaya girdiğini ve davanın durdurulmasına karar verilmesinin talep edildiği belirtildi. Duruşmada söz alan avukat Can Atalay, taleplerini aynen tekrar ettiğini belirterek Anayasa’nın 83. maddesi gereğince davanın durdurulmasına karar verilmesini talep etti.

DAVA DURDURULDU

Mahkeme, sanığın 24 Haziran 2018’de yapılan 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde İstanbul 2’nci bölgeden milletvekili seçildiği ve milletvekilliğinin halen devam ettiğini belirtti. Mahkeme, Anayasa’nın 83’ncü maddesi gereğince davanın durdurularak dosyanın TBMM Başkanlığı’na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmesine hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kerem K. tarafından Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) yapılan e-ihbara göre, Ahmet Şık'ın 2015-2016 yıllarında Twitter adlı sosyal paylaşım hesabından devleti aşağılayan ve teröre destek veren paylaşımlar yaptığı iddia edildi. İddianamede, Ahmet Şık'ın söz konusu paylaşımlarına yer verilerek "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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