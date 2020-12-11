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Ahmet Şık kimdir, kaç yaşında?

Ahmet Şık 27. Dönem bağımsız İstanbul milletvekilidir. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Ahmet Şık uzun süre gazetecilik yapmıştır. Ahmet Şık hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik.

Ahmet Şık kimdir, kaç yaşında?

Ahmet Şık, 1970'de Adana'da doğmuştur. Annesinin ismi Fatma, babasının ismi ise Hüseyindir.

Ahmet Şık, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

1990 yılından itibaren Milliyet, Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl, Birgün ve Radikal gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir ve foto muhabiri olarak çalıştı.

Gazetecilik yaptığı dönemde ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinden çok sayıda ödül kazandı. Yayımlanmış 6 kitabı vardır.

Orta düzeyde İngilizce bilen Şık, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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