Ahmet Şık, 1970'de Adana'da doğmuştur. Annesinin ismi Fatma, babasının ismi ise Hüseyindir.

Ahmet Şık, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

1990 yılından itibaren Milliyet, Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl, Birgün ve Radikal gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir ve foto muhabiri olarak çalıştı.

Gazetecilik yaptığı dönemde ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinden çok sayıda ödül kazandı. Yayımlanmış 6 kitabı vardır.

Orta düzeyde İngilizce bilen Şık, evli ve 1 çocuk babasıdır.