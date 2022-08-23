Ahsen Eroğlu: Sen benim biricik sevgilimsin

"SEN BENİM BİRİCİK SEVGİLİMSİN"

Eroğlu, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan oyuncu, gönderisine, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum. Yoksa yazarım akşama kadar ama olsun... Sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum. İyi ki..." notunu düştü.