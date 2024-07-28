OpenAI, yeni yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT&rsquo;yi tanıttı. Bu prototip, kullanıcıların arama sonu&ccedil;larını &ouml;zetlerken ve anlamlandırırken, ChatGPT&rsquo;ye entegre edilecek gelişmiş &ouml;zellikler sunuyor1. SearchGPT, web kaynaklarından hızlı ve zamanında cevaplar vermek amacıyla tasarlanmış yeni arama &ouml;zelliklerini bir araya getiriyor. Nicholas Thompson, The Atlantic&rsquo;in CEO&rsquo;su, &ldquo;Yapay zeka araması, insanların interneti gezinmenin temel yollarından biri haline gelecek ve bu teknolojinin, gazeteciliği ve yayıncıları değerlendiren, saygı g&ouml;steren ve koruyan bir şekilde inşa edilmesi, bu erken g&uuml;nlerde kritik &ouml;nem taşıyor. OpenAI ile işbirliği yapmayı ve okuyucuların The Atlantic&rsquo;i keşfetmek i&ccedil;in yeni bir yol yaratmayı d&ouml;rt g&ouml;zle bekliyoruz&rdquo; diyor. SearchGPT, yayıncılarla bağlantı kurmaya yardımcı olmak i&ccedil;in aramalarda onları belirgin bir şekilde alıntı yaparak ve bağlantılar vererek y&uuml;zeye &ccedil;ıkarır. Yanıtlar net, satır i&ccedil;i, adlandırılmış atıflar ve bağlantılar i&ccedil;erir, b&ouml;ylece bilginin nereden geldiğini kullanıcılar bilebilir ve kaynak bağlantıları olan bir kenar &ccedil;ubuğunda daha fazla sonu&ccedil;la hızlıca etkileşimde bulunabilirler. Yeni yapay zekalı arama motorunda, arama ve OpenAI&rsquo;nın &uuml;retken AI temel modellerini eğitme işlemlerinden ayrı olarak planlanmış. Yayıncılar, &uuml;retken AI eğitiminden vazge&ccedil;seler bile arama sonu&ccedil;larında y&uuml;zeye &ccedil;ıkabilecekler. İşte SearchGPT&rsquo;nin &ouml;ne &ccedil;ıkan &ouml;zellikleri: Hızlı ve Doğrudan Cevaplar: SearchGPT, sorularınıza webden g&uuml;ncel bilgilerle hızlı ve doğrudan yanıt verirken, ilgili kaynaklara net bağlantılar sunma konusunda iddialı. Takip Soruları: Bir insanla yapılan bir sohbette olduğu gibi, takip soruları sorabilir ve paylaşılan bağlam her sorguyla birlikte gelişmesi hedefleniyor. Yerel Bilgi: Bazı aramalar, konumunuzu dikkate alır. SearchGPT, &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; taraf arama sağlayıcılarıyla genel konum bilgisini paylaşarak sonu&ccedil;ların doğruluğunu artırıyor (&ouml;rneğin, yakındaki restoranların listesini veya hava durumu tahminini g&ouml;sterme). Yayıncılarla İşbirliği: OpenAI, yayıncılar ve i&ccedil;erik oluşturucuların ekosistemini desteklemeyi ama&ccedil;lar. SearchGPT, arama sonu&ccedil;larında yayıncı sitelerini vurgulayarak kullanıcıların bu i&ccedil;erikleri keşfetmesine yardımcı oluyor. TEST SIRASINDA YANLIŞ BİLGİ VERDİ SearchGPT&rsquo;nin soru yanıtlama yeteneklerinin sergilendiği bir test videosu, yapay zeka aracının yeteneklerini g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne serdi. Buna g&ouml;re test sırasında ABD&rsquo;de d&uuml;zenlenen Appalachian Yaz Festivali&rsquo;nin tarihleri soruldu. Ancak SearchGPT, festivalin 29 Haziran &ndash; 27 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını s&ouml;ylemek yerine tarihleri 29 Temmuz &ndash; 16 Ağustos olarak bildirdi. SearchGPT tarafından sağlanan bu yanlış tarihler, ger&ccedil;ek etkinlik tarihlerine değil, festival gişesinin kapalı olduğu zamana karşılık geliyor. Hata ilk olarak The Atlantic tarafından fark edildi ve test videosunda yapıldığı doğrulandı. Ancak buna karşın halen test aşamasında olduğu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde SearchGPT nin tam kapasiteyle &ccedil;alıştığında hayal edildiği gibi doğru, şeffaf ve akıcı cevaplarla yapay zeka desteğini bir arada sunabildiği taktirde sekt&ouml;rde dengelerin değişebilmesi de s&ouml;z konusu olabilir. Şimdilik test aşamasında Google a rakip olamasa da ilerleyen s&uuml;re&ccedil;te yaşanacak gelişimler arama motoru sekt&ouml;r&uuml;n&uuml; farklı bir noktaya g&ouml;t&uuml;rebilir.