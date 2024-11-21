AI destekli Akıllı yüzük Türkiye'de

Teknoloji ve yapay zeka her geçen gün gelişirken, kullandığımız aksesuarlar dahi 'akıllanmaya' başladı. Cep telefonları ve saatlerin akıllı teknolojilerle donatılmasının ardından şimdi de akıllı yüzük hayatımıza giriyor.

Koreli teknoloji devinin global lansmanını bu yılın ortalarında gerçekleştirdiği yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring, Türkiye’de satışa sunuldu.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Galaxy Ring hakkında, “Galaxy AI’ı günlük akıllı mobil cihaz deneyimine pratikliğiyle yeni bir soluk getiren, kullanıcıların yaratıcılığıyla ve hayal dünyasıyla birleştiğinde sıradışı deneyimlerin kapısını aralayan yepyeni bir dünya olarak tarif ediyoruz. 2024 yılının başında tanıttığımız Galaxy AI; üretkenlikten yaratıcılığa, yaratıcılıktan iletişime yaşamı kolaylaştıran yeni özellikleri doğrudan akıllı telefonlarımıza taşıdı. Türkiye’de kullanıcılarımıza sunduğumuz yeni Galaxy Ring, 7/24 detaylı zindelik ve fitness takibini kullanım kolaylığı ve son derece şık bir form faktörü ile bir araya getirerek fark yaratıyor. Samsung’un sensör teknolojisi alanındaki inovasyonlarının bir ürünü olan Galaxy Ring, kompakt boyutu ile zahmetsiz, sürekli, ileri düzey ve bütünsel bir zindelik takibi sunuyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Galaxy Ring; Galaxy AI destekli gelişmiş zindelik ve uyku takibi özellikleri, gelişmiş sensör teknolojisi, hafif ve şık tasarımı, uzun pil ömrü, güçlü performansı ve kullanım kolaylığı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Samsung Electronics'in giyilebilir cihaz ailesinin en son üyesi Galaxy Ring, aynı zamanda Galaxy Serisinin bugüne kadar üretilmiş en küçük cihazı olma özelliğini taşıyor. Küçük boyutuna rağmen, Samsung'un en gelişmiş sensör teknolojisi ve Galaxy AI özellikleriyle donatılan Galaxy Ring, parmak üzerinden zindelik ve fitness takibi yapabiliyor. Zarif ve rahat bir giyilebilir cihaz deneyimi sunan Galaxy Ring, güçlü takip performansını şık tasarım ve yüzük görünümüyle bir araya geliyor.

Cihazın Optik Biyo-sinyal Sensörü, kalp atış hızını ve genel zindelik durumunu yakından takip etmek üzere tasarlandı. İvmeölçer, yürüyüş ve koşuları otomatik olarak takip edebiliyor. Cilt Sıcaklığı Sensörü ise gece boyunca cilt sıcaklığı değişikliklerini ölçüyor.

Galaxy akıllı telefonlara kolayca entegre olan Galaxy Ring takılıyken kullanıcı Çift Sıkıştırma Hareketi yaparak telefonuyla fotoğraf çekebiliyor veya çalan bir alarmı kapatabiliyor. Ayrıca Ring’imi Bul özelliği ile çevrimdışı olduğunda dahi yüzüğün konumunu takip etmek de mümkün.

Yeni akıllı yüzüğün Türkiye fiyatı ise 12.999,00 TL olarak belirlendi. Saatin fiyatlandırması üzerine oldukça titiz çalıştıklarını vurgulayan Murat Azdemir, "Giyilebilir teknolojiler ülkemizde çok yeni olduğu için gümrük kısmında oldukça zorlu bir süreç geçirdik. Böyle bir cihazı ilk kez biz Türkiye'ye getirdiğimiz için vergilendirmesi de ilk kez belirlendi. Akıllı saatlerle aynı vergi dilimine sokuldu" ifadelerini kullandı.