Lyme virüsü nedir, nasıl bulaşır?

19.09.2018 - 08:39 | Güncelleme:

Lyme virüsünün salgın haline geldiğini ve AIDS’ten daha fazla tehdit oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Barbaros Çetin, "365’e yakın hastalığın nedeni olan Lyme virüsü anne sütü, gözyaşı, sivrisinek ve kan emici hayvan ısırığının yanı sıra organ nakli ve cinsel yolla da bulaşabiliyor” açıklamasında bulundu

0 0 0

Kene kaynaklı hastalığın Türkiye için ciddi bir tehdit unsuru olduğunu savunan Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Barbaros Çetin, “Salgın haline gelen virüs AIDS’ten daha fazla tehdit oluşturuyor. 365’e yakın hastalığın nedeni olan Lyme virüsü anne sütü, gözyaşı, sivrisinek ve kan emici hayvan ısırığının yanı sıra organ nakli ve cinsel yolla da bulaşabiliyor” dedi.

365 HASTALIĞI TAKLİT EDİYOR

Milliyet gazetesinden Gökhan Kam'ın haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aldığı karar çerçevesinde ‘Acil Eylem Planı’ hazırlanması gerektiğini söyleyen Çetin, “Türkiye de acilen Lyme ile ilgili bir eylem planı hazırlamalı. Bu hastalık dünyanın karşılaştığı yeni bir salgın. Lyme hastalığı ekonomik açıdan da ülkeleri vuruyor. Çünkü hastalık 365 hastalığı taklit ediyor” dedi.

Kan testi ile hastalığın tespit edilebildiğini aktaran Çetin, “Wester blot testi şu an için en kullanışlı test. Bu test bütün dünyada şu an sorun. Test daha da geliştirilmeli. Bakteriye karşı aşı da yok. Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde özel labarotuvarlarda birkaç merkezde yapılıyor. Hastalık ile ilgili farkındalılık artmalı, üniversitelerde kürsüler kurulmalı. Çok geç kaldık” uyarısında bulundu.

LYME HASTALIĞI NEDİR? 

Lyme hastalığı, ‘Spirochete’ adı verilen bir bakterinin neden olduğu kene kaynaklı bir hastalıktır. Lyme hastalığı, etkilenen bir kişiden diğerine bulaşıcı değildir. Lyme hastalığı deride, eklemlerde, kalpte ve sinir sisteminde anormalliklere neden olabilir. Hastalığın 3 evresi vardır. Bunlar: Hastalık henüz vücuda yayılmamıştır, hastalık vücuda yayılmaya başlamıştır ve hastalık tüm vücuda yayılmıştır. Lyme hastalığının 1. evresinin belirtileri bakteriyi kaptıktan günler ya da haftalar sonra görülür. Bu belirtiler nezlenin belirtilerine çok benzerdir: Üşümeli titreme, ateş, genel bir halsizlik, baş ağrısı, eklemlerde ağrı, kas ağrısı, sertleşmiş boyun. Belirtiler gidip gelebilir fakat hastalığa müdahale edilmezse beyne, kalbe ve eklemlere yayılabilir.

SESSİZ KATİL 350 HASTALIĞI TAKLİT EDİYOR!

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0