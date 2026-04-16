        BKM imzası taşıyan, senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturduğu "Aile Arasında 2" için geri sayım başladı. İlk okuma provasının tamamlanmasıyla birlikte filmin çekim süreci resmen start alırken, yapımın vizyon tarihi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Büyük ilgi gören ilk filmin devamı niteliğindeki projenin ne zaman beyazperdeye geleceğiyle ilgili beklentiler giderek artıyor. Peki, Aile Arasında 2 ne zaman çıkacak? 2 Aile Arasında konusu ne, oyuncuları kimler? İşte bilgiler...

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 13:39
        Türk sinemasının sevilen yapımlarından "Aile Arasında"nın devam filmi için hazırlıklar hız kazandı. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosu Gülse Birsel imzası taşıyan ve yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı "Aile Arasında 2", ilk okuma provasıyla gündeme geldi. Gelişmelerin ardından sinemaseverler filmin vizyon tarihine odaklanırken, yapımın çıkış tarihiyle ilgili detaylar şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte bilgiler...

        OKUMA PROVASI YAPILDI

        Çok yakında sete çıkacak olan '2 Aile Arasında' filminin ilk okuma provası yapıldı. Gülse Birsel, yönetmen Ozan Açıktan, Demet Evgar, Engin Günaydın, Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter ile kadroya yeni dahil olan Batuhan Bozkurt ve Yavuz Günal’ın katıldığı ilk okuma provası gerçekleşti. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar ve Erdal Cindoruk ise çekim programları nedeniyle okuma provasında yer alamadı.

        2 AİLE ARASINDA NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

        Devam filmi için vizyon tarihi henüz belli olmadı. 2017 yılında gişe rekorları kıran yapımlar arasında ilk sıralarda yer alan 'Aile Arasında' filminin devamı niteliğindeki '2 Aile Arasında', yıllardır merakla bekleyen seyircisini yeniden kahkahalarla buluşturmaya hazırlanıyor.

        Oyuncuların kahkahalarına hakim olamadığı için sık sık kesilen okuma provası, filmin yine çok konuşulacak, enerjik ve kahkaha dolu bir aile komedisi olacağının sinyallerini verdi.

        2 AİLE ARASINDA KONUSU NE?

        İlk film olan "Aile Arasında", uzun süre dijital platformlarda en çok izlenen yapımlar arasında bulunmuştu. Devam filminde ise Fikret ve Solmaz karakterlerinin yeni maceraları izleyiciyle buluşacak.

