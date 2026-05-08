        AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alımı başvurusu nereden yapılır? Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak mülakat yapılmaksızın toplam 680 personel istihdam edilecek. Başvuru sürecinin 7 Mayıs itibarıyla başlamasıyla birlikte adaylar, alıma ilişkin şartları ve başvuru ekranını araştırmaya başladı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 16:43
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak ve mülakat uygulanmadan gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek personeller, bakanlığın merkez ile taşra teşkilatlarında görev yapacak. 7 Mayıs itibarıyla başlayan başvuru süreciyle birlikte adaylar başvuru şartları, kadro dağılımı ve başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin detayları merak ediliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları hangi platform üzerinden yapılacak, başvuru için gerekli şartlar neler? İşte tüm detaylar…

        2

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 680 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

        Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak mülakatsız şekilde toplam 680 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

        3

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları için adaylar, 7- 22 Mayıs tarihleri arasında, son gün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

        4

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

        Tüm duyuru ve sonuçlar Bakanlığın resmi web sitesi (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

        6

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

        - Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

        - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

        - Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

        Başvuru sürecine ilişkin diğer detaylara, aşağıda yer alan başvuru ilanına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
