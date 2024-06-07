Aile Destek ödemeleri için tarih verildi: Ödemeler erkene çekildi!
Haziran ayı Aile Destek Ödemeleri için beklenen tarih bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı. Ödemelerin, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildiği belirtildi. Peki, Aile Destek Ödemeleri Haziran ayı ne zaman hesaplara yatacak? İşte, detaylar...
Geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla 12 ay boyunca verilen Aile Destek Ödemeleri Haziran ayı için gözler Bakanlık'a dönmüştü. Beklenen açıklama geldi ve ödemelerin, Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekildiği açıklandı. İşte, Aile Destek Ödemeleri için verilen tarih...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPTA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beklenen Aile Destek Ödemeleri için şunları söyledi;
“İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.
2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile Destek Ödemeleri için planlanan süre, 12 aylık bir dönem olmak üzere; Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaydı.
Haziran 2024 tarihinde programın son ödemeleri yapılacak ve Haziran ödemesi, vatandaşların hesabına Temmuz ayında yatacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?
Programın uzatılıp uzatılmayacağını ise Bakanlık belirleyecek ancak şu anda konu hakkında resmi bir açıklama yok.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor;
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL