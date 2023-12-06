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4 farklı gelir aralığındaki hak sahiplerine her ay 850-1250 TL aralığında yapılan Aile Destek Ödemeleri tarihleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a çevrildi. Aile Destek Programı ödemeleri e-Devlet sistemi "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile ile sorgulanabiliyor. İşte 2023 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı...