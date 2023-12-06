Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı...
Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi, sosyal yardım ödemesinden yararlanan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri her ayın 15'ine kadar vatandaşların hesabına yatırılıyor. 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. İşte 2023 Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme takvimine ilişkin detaylar...
4 farklı gelir aralığındaki hak sahiplerine her ay 850-1250 TL aralığında yapılan Aile Destek Ödemeleri tarihleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a çevrildi. Aile Destek Programı ödemeleri e-Devlet sistemi "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile ile sorgulanabiliyor. İşte 2023 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı...
ARALIK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemelerinin yatacağı tarih henüz netlik kazanmadı.
Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Aile Destek Programı Kasım ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.
AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle: