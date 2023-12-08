Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile Destek Paketi ödemeleri için geri sayım başladı. Aralık ayına girilmesiyle beraber Aile Destek Programı ödemelerine dair araştırmalar sıklaştı. Yardımdan faydalanan vatandaşlar için "Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve ne zaman ödenecek?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
Her ay belirli tutarlarda ihtiyaç sahiplerine ödenen Aile Destek Programı ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen maddi destek 12 ay düzenli olarak yardımdan yararlanan ailelerin hesaplarına yatırılıyor. Peki, Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
ARALIK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemelerinin yatacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Ancak Aile Destek Programı Aralık ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle: