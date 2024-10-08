Ekim ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, ödeme almaya hak sahibi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile Destek ödemesi sorgulamaları sürüyor. Ödenen yardım desteği e-Devlet "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Peki Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?