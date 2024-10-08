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        Haberler Bilgi Yaşam Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

        Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Destek ödemeleri yatırılıyor. Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor. Peki Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2024 Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 12:12 Güncelleme: 08.10.2024 - 20:07
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        Ekim ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, ödeme almaya hak sahibi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile Destek ödemesi sorgulamaları sürüyor. Ödenen yardım desteği e-Devlet "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Peki Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

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        AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Aile Destek Programı Ekim ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak ay ortasına doğru gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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        E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

        Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

        Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir destek mekanizmasıdır. Bu program, hanelerin kişi başına düşen gelir düzeyine göre belirlenen dört farklı gelir aralığı için, aylık yardım ödemelerini 850 ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda sunmaktadır.

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