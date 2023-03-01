Sezonun hakkında en çok arama yapılan yeni dizilerinden Aile dizisi için artık nefesler tutuldu. Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı dizi, ülkemizde derin bir üzüntüye neden olan depremler nedeniyle ertelendiği için yeni yayın tarihi 7 Mart Salı olarak açıklandı. İşte, Aile dizisinin konusu, oyuncuları ve yönetmenine ilişkin tüm bilgiler...