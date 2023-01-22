SHOW TV'de Ay Yapım imzasıyla yayınlanmaya başlayacak olan özgün dizi ‘Aile’nin ilk afişi yayınlandı. Yıllar sonra bu diziyle televizyon ekranlarına dönecek olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı afiş, izleyicilere şimdiden tutkulu bir aşkın sinyallerini veriyor.

Özgün senaryosunda Hakan Bonomo’nun imzasının yer aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği çok yakında SHOW TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’ dizisi başrollerinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı tutkulu bir aşk hikâyesinde bir araya getirmeye hazırlanıyor.