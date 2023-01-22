SHOW TV'de Ay Yapım imzasıyla yayınlanmaya başlayacak olan özgün dizi ‘Aile’nin ilk afişi yayınlandı. Yıllar sonra bu diziyle televizyon ekranlarına dönecek olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı afiş, izleyicilere şimdiden tutkulu bir aşkın sinyallerini veriyor.
Özgün senaryosunda Hakan Bonomo’nun imzasının yer aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği çok yakında SHOW TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’ dizisi başrollerinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı tutkulu bir aşk hikâyesinde bir araya getirmeye hazırlanıyor.
AİLE KAVRAMININ EN TARTIŞMALI YÖNLERİNİ ELE ALACAK
Aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'ya Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
ÇOK YAKINDA YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK
Çok yakında SHOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak 'Aile'den yayınlanan ilk afiş, çok konuşulacak bir aşk hikâyesinin ipuçlarını gösteriyor.
'ASLAN' İLE 'DEVİN'İN HİKÂYESİ
'Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ; 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya ise 'Devin' karakterine hayat veriyor. 'Aile', varlıklı bir aile olan 'Soykanlar’ın başına geçen 'Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin ile tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.
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