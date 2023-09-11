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        Haberler Magazin Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Kısa saçlı haline övgü yağdı!

        Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Kısa saçlı haline övgü yağdı!

        SHOW TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya kısa saçlarıyla verdiği pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü güzele binlerce beğeni ve yorum geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:56
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        SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Nejat İşler, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Yüsra Geyik gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabında yayınladığı kısa saçlı gönderileriyle magazin gündeminde adından söz ettirdi.

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        Alice Müzikali, Şahmaran gibi projelerde gösterdiği üstün performansıyla büyük beğeni alan Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı pozunda kaşındaki yara izi dikkat çekmişti. Ünlü isim gönderilere: "(kaşımdaki yara rol icabı panik yok)" notunu düşmüştü.

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        Instagram hesabında 10.1 milyon takipçisi olan Serenay Sarıkaya'nın son gönderilerine 201 binin üzerinde beğeni ve 1200'den fazla yorum geldi. Sevenleri ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.

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        Serenay Sarıkaya'nın gönderilerinin altına takipçilerinden: "Her imaj mı yakışır?", "Kısa saçta da sen", "Her saç modeli sana çok yakışıyor", "Güzele ne yakışmaz?" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Serenay Sarıkaya'nın yeni saçlarıyla verdiği son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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