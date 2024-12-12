Aile hekimliği bütçesi düştü hekimler tepkili

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, bütçeyi değerlendirerek Sağlık Bakanlığı’nın toplam bütçesinin %27’sini koruyucu sağlık hizmetlerine, %72’sini ise tedavi edici sağlık hizmetlerine ayırdığını belirtti. 2024 yılında ise bu oranlar sırasıyla %28,5 ve %71,5 olarak açıklanmıştı. Dr. Kandemir, “2025 bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan oran, önceki yıllara göre daha da düşürülmüştür” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Dr. Kandemir, koruyucu sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde aile hekimliği birimleri üzerinden yürütüldüğüne vurgu yaptı. “Aşılamalar, kronik hasta takipleri, kanser taramaları gibi hizmetler birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında sunulmaktadır. Ülkedeki toplam poliklinik yükünün %40’ını aile hekimliği karşılamaktadır. Ayrıca hastalıkların %80’i, iyi bir aile hekimliği uygulaması ve yeterli bütçe ile çözülebilir” dedi. Bu durumun vatandaşın sağlıklı kalmasını, ikinci basamağa olan yükün azalmasını ve ülke bütçesinin etkin kullanımını sağlayabileceğini belirtti.