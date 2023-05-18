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"HAYATTAN TEK BİR DİLEĞİM VAR, O DA SİZİN GİBİ BİR ANNE OLMAMAK!"

Aile'nin sürükleyici hikayesi her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken geçen bölümden bu yana bir sorunun cevabı büyük merak uyandırıyor. Aslan'ın mı yoksa Cihan'ın mı evlatlık olduğu sorusunun cevap bulacağı bölümden dikkat çeken bir tanıtım yayınlandı. İlyas'ın Hülya'yı seçim yapmaya zorladığı tanıtımda Devin de Seher'den evlatlık durumunu öğreniyor. Devin'in Hülya'ya söylediği 'Hayattan tek bir dileğim var, o da sizin gibi bir anne olmamak' sözleri ise bölüme dair merakı yükseltiyor.

İşte Aile'nin 12. Bölüm Tanıtımı;

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