İHA

Ankara Altındağ’da bulunan Cemil Meriç Kültür ve Kongre Merkezi‘nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düzenlediği Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Bölgesi Buluşması etkinliğinde kadınlarla bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın iş birliğinde 30 Ekim 2018 tarihinde imzalanan “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği Protokolü” 12 Temmuz 2021 tarihinde iki yıl süreyle yenilendi. Bu kapsamda Ankara’da yüz yüze yapılan buluşma İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat’ta bulunan kadın kooperatif temsilcileri çevrimiçi olarak görüşülerek gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardı.

Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Bölgesi Buluşması’nda, Ankara ve çevre illerden gelen Kadın Kooperatiflerinin ürünleri stantlarda sergilenirken kooperatifler arasında bölgesel iletişimi geliştirmek, yerel aktörlerin, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi.

Toplumun yarısını oluşturan kadınları odak çalışmalarından biri olduğunu belirten Derya Yanık, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ana çalışma alanlarımızdan birisi nüfusumuzun yarısını oluşturan ki bazen yarısından fazlasını da oluşturabilen kadınları odağa alan faaliyetlerimizdir. Gerek kadınların toplumsal görünürlüğünün artırılması gerekse sosyal ve ekonomik açıdan kadınların güçlendirilmesi gibi birçok faaliyetimizin ve geliştirdiğimiz politikaların temelinde kadınlarımıza yönelik desteklerimiz yer almakta. Söz konusu destekleri ve politikaları sadece doğrudan yardım olarak düşünmeyelim” ifadelerine yer verdi.

“Kooperatifçiliği sadece bir kadın destekleme modeli olarak değil Türkiye’nin katkıda bulunacak bir çalışma olarak görüyoruz”

Kooperatifçiliğin artık kadın kooperatifleri değil Türkiye’de bir üretim modeli olacağını vurgulayan Bakan Yanık, “Kooperatifçiliğin Türkiye’de hakim kalmasının bir sebebini ben kadınların bugüne kadar kooperatifçilik alanına dahil olmaması olarak görüyorum. Bakın bundan sonra kooperatifçilik sadece kadın kooperatifleri alanında değil Türkiye’de bir üretim modeli olarak, pazarlama modeli olarak çok daha atılım yapacak, çok daha örnek bir modele dönüşecek ve bunu da kadınların başaracağını, kadınların ürettiği modelin bugün şurada toplantılarını yaptığımız, bundan sonra faaliyet olarak devam ettireceğimiz ve yoğunlaşmasını, gelişmesini beklediğimiz modelin ön açıcı etkisinin olacağına inanıyorum. Dolayısıyla kooperatifçiliği sadece bir kadın destekleme modeli olarak ya da kadınlara bir destek modeli olarak görmüyoruz, ülkemizin belki önümüzdeki süreçte ekonomisine katkıda bulunmak açısından da önemli bir çalışma olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.