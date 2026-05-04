        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Gaziantep'teki sel felaketine ilişkin açıklama yaptı | Son dakika haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Gaziantep’teki sel felaketine ilişkin açıklama yaptı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketi hakkında açıklamalarda bulundu. Göktaş, açıklamasında "Sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 50 milyon lira kaynak aktardık" dedi

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 16:53 Güncelleme:
        "50 milyon lira kaynak aktardık"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep’te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) 50 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

        Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak yağışların başladığı ilk andan itibaren saha çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

        Sel felaketinin ardından, SYDV ekiplerince inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarının ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünün altını çizen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

        “Sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 50 milyon lira kaynak aktardık. Devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yoğun yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi nedeniyle evleri zarar gören ve yaşamları olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.”

