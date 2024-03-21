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        Haberler Gündem Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 2 çocuğumuz devlet korumasında

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 2 çocuğumuz devlet korumasında

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı basın ve yayın organlarında "Gizli bölmede nefessiz bırakılan çocuklar" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin "Haberde ismi geçen 2 çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmaktadır" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 01:55 Güncelleme: 21.03.2024 - 01:55
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        Bakanlık açıkladı: "2 çocuğumuz devlet korumasında"
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "'Gizli bölmede nefessiz bırakılan çocuklar' başlıklı haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberde ismi geçen 2 çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar sürdürülmektedir” denildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada bakanlık olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdürecekleri belirtildi.

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        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        #haberler
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