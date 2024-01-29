Ailedeki sıralama: İlk, ortanca, son veya tek çocuk olmanız kişiliğinizi etkiliyor mu?

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20 yılı aşkın süredir çocuk ve aile terapisti olan Meri Wallace, "Ortanca çocuk sıklıkla kendini dışlanmış hissediyor ve 'Ben en yaşlısı değilim. Ben en küçüğü değilim. Ben kimim?' duygusuna kapılıyor." diyor. Ebeveynlerin ilgisi genellikle ailenin sevilen ilk çocuğuna veya bebeğine odaklandığından bir tür hiyerarşik bocalama yaşarlar.

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EN KÜÇÜK ÇOCUK Ailenin en küçük çocuğu en özgür ruhlu olma eğilimindedir. Bunun nedeni muhtemelen ebeveynlerinin, büyük kardeşlerine göre çok daha rahat bir ebeveynlik tarzını benimsemiş olmalarıdır. Ayrıca doktor Sulloway'in araştırmasına göre, en küçük çocuklar kişilik testlerinde "geçimlilik" açısından ilk doğanlara göre daha yüksek puan alma eğilimindedir.