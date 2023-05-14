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Sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen ‘Aile’ bu hafta da heyecanın ve aksiyonun bir an olsun eksik olmayacağı bir bölümle izleyicilerle buluşacak. Yayınlanan yeni tanıtımda Aslan gözyaşları içinde Devin’e artık eskisi gibi olmadığını söylüyor. Devin’e zarar vermekten korkan Aslan, “Beni terk et!” diyerek onun gitmesini istiyor. Aslan’ın söylediği sözler karşısında Devin’in sarsıldığı görülürken, “Devin sevdiği adamı bırakıp gidebilecek mi?” sorusu akıllara geliyor.

İşte Aile’nin 11. Bölüm 2. Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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