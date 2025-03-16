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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ajax'tan Dusan Tadic açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Ajax'tan Dusan Tadic açıklaması!

        Hollanda devi Ajax'ın geçici genel müdürü Menno Geelen, eski futbolcuları Dusan Tadic ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 18:45 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:45
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        Ajax'tan Dusan Tadic açıklaması!
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        Ajax'ın geçici genel müdürü Menno Geelen, ESPN'e önemli açıklamalarda bulundu.

        Geelen, Klaas-Jan Huntelaar ve Dusan Tadic gibi eski oyuncularının kulübe geri dönüşüyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

        Ajax'taki teknik heyet sorumluluğu görevinden ayrılan Klaas-Jan Huntelaar için konuşan Menno Geelen, "Huntelaar hakkında söylenenleri çok can sıkıcı buluyorum. O gerçek bir Ajax taraftarı ve iyi bir insan ama sağlık her şeyden önce gelir. Umarım gelecekte geri döner." sözlerini sarf etti.

        TADIC AÇIKLAMASI

        Geelen, Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic ile ilgili, "Çok fazla söylenti duydum. Eski oyuncularımızla iyi iletişim halindeyiz ama kimin gelip kimin gelmeyeceğini Alex Kroes'a (CEO) sormalısınız." yanıtını verdi.

        2023 yılından bu yana Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic'in, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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