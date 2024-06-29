Ajda Pekkan, Ankara'da fırtınalar estirdi
Ajda Pekkan, başkentte verdiği konserde Ankara Atılım Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu
'Ajda Forever' konseptiyle yaz turnesine tüm hızıyla devam eden Ajda Pekkan, KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştiği konser serilerine bir yenisinide Ankara'da ekledi.
Binlerce müzikseverin akın ettiği ve konser alanını hınca hınç dolduran Ajda Pekkan hayranları, Süperstar'a bütün şarkılarında koro halinde eşlik etti.
Ajda Pekkan, ünlü şef Tarık Sezer eşliğindeki olağanüstü orkestrasıyla birlikte hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Sahne kıyafetleriyle adeta modaya yön veren Ajfa Pekkan, Ankara sahnesinde ise Burcu Sedef imzalı turuncu kıyafetiyle göz kamaştırdı.
Ajda Pekkan; 8 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 14 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 20 Temmuz'da ise Marmaris Amfi Tiyatro'da sahne alacak.