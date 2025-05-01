22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bayram günü olarak ilan edildi.

Ünlüler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Ünlülerden 1 Mayıs mesajları Haberi Görüntüle

Ajda Pekkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü meslektaşlarından farklı bir şekilde kutladı.

Ajda Pekkan, işçi olması halinde nasıl görüneceğini yapay zekâ aracılığıyla gözler önüne serdi.

Ajda Pekkan; 'Doktor Ajda Pekkan', 'Temizlikçi Ajda Pekkan', 'Çiftçi Ajda Pekkan, 'Besici Ajda Pekkan' ve 'Demirci Ajda Pekkan' gibi birçok alanda kendisine işçi görünümü sağlayan yapay zekâ görüntülerini paylaştı.