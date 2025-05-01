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        Haberler Magazin Ajda Pekkan, yapay zekâyla işçi oldu - Magazin haberleri

        Yapay zekâdan İşçi Ajda Pekkan

        Ajda Pekkan, işçi olsaydı nasıl görüneceğine ilişkin görüntüleri paylaştı. Yapay zekâ; doktor, temizlikçi, çiftçi, besici ve demirci Ajda Pekkan'ı gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 14:10 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:12
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        İşçi Ajda Pekkan
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        22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bayram günü olarak ilan edildi.

        Ünlüler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları Haberi Görüntüle

        Ajda Pekkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü meslektaşlarından farklı bir şekilde kutladı.

        Ajda Pekkan, işçi olması halinde nasıl görüneceğini yapay zekâ aracılığıyla gözler önüne serdi.

        Ajda Pekkan; 'Doktor Ajda Pekkan', 'Temizlikçi Ajda Pekkan', 'Çiftçi Ajda Pekkan, 'Besici Ajda Pekkan' ve 'Demirci Ajda Pekkan' gibi birçok alanda kendisine işçi görünümü sağlayan yapay zekâ görüntülerini paylaştı.

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        #Ajda Pekkan
        #Yapay Zeka
        #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
        #1 Mayıs İşçi Bayramı
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