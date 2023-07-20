Ajda Pekkan, “Bana gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız” diyerek Bodrumlu sevenlerine teşekkür etti.

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Konserinin ilk bölümünde kendisi izlemeye gelenler arasında yer alan genç şarkıcı Selin Geçit’i de sahne davet eden Ajda Pekkan, “Yeni neslin müziklerini çok seviyorum. Her zaman da yenilikçiler hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar. Selin Geçit de benim çok beğendiğim bir ses” diyerek genç şarkıcıyla düet yaptı. Bu özel davetten dolayı Ajda Pekkan’a çok teşekkür eden Selin Geçit, “Her zaman şarkılarıyla büyüdüğüm idol olarak gördüğüm Ajda Hanım ile aynı sahnede birlikte şarkı söylediğim için çok mutluyum” dedi.