        Haberler Bilgi Gündem AJet 60 dolardan başlayan yurt dışı bilet kampanyası başlattı! AJet yurt dışı indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerdeki hangi uçuşlar için geçerli?

        AJet’ten yurt dışı indirimli bilet kampanyası! AJet yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuş ve tarihlerde geçerli?

        AJet, yurt dışı indirimli bilet kampanyası başlattı. 60 dolardan başlayan fiyatlarla sunulan kampanya kapsamında, uluslararası uçuşlara özel indirimli biletler satışa çıktı. Biletlerin 29-30 Nisan tarihleri arasında satın alınabileceği duyurulurken, yolcular kampanyanın hangi seyahat dönemini kapsadığını merak etmeye başladı. Uygun fiyatlı bilet fırsatından yararlanmak isteyenler için kampanyanın geçerli olduğu uçuş tarihleri ve detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, AJet'in yurt dışı indirimli bilet kampanyası hangi tarihler arasındaki uçuşları kapsıyor? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 14:10 Güncelleme:
        AJet, yurt dışı seyahatlere yönelik yeni bir indirimli bilet kampanyasını bugün itibarıyla satışa sundu. Kampanya kapsamında toplam 50 bin koltuk yolcuların erişimine açılırken, uygun fiyatlı biletlerden yararlanmak isteyenler için satış sürecinin 30 Nisan’a kadar devam edeceği bildirildi. Yurt dışı uçuşlarını daha ekonomik hale getiren bu kampanyanın hangi hatlarda ve hangi tarih aralıklarında geçerli olduğu ise yolcuların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyası hangi uçuşları kapsıyor, geçerli tarih aralığı nedir? İşte detaylar haberimizde...

        AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

        Ajet, 29 Nisan 2026 bugün saat 11.00 itibarıyla yurt dışı bilet kampanyası başlattı.

        Kampanya kapsamında 50 bin koltuk satışa sunuldu. Bilet satışları 30 Nisan Perşembe günü sona erecek.

        KAMPANYA HANGİ TARİHLERDEKİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?

        AJet yurt dışı bilet kampanyası 4 Mayıs – 30 Haziran 2026 tarihler arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

        KAMPANYA HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

        Kampanya, Türkiye çıkışlı ve varışlı Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Sırbistan, Kosova, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Mısır uçuşlarını kapsıyor.

        GENEL KURALLAR

        - Kampanya, direkt uçuşlar için geçerlidir.

        - Kampanya süresince satın alınacak biletlerde, kabin bagajı 9 €, uçak altı bagaj (10 kg) 9 € fiyatla satışa sunulmakta.

        - Kampanya 50.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.

        - Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

        - Kampanya sınırlı süre içinde satın alınabilir.

        - Kampanyada sunulan indirime vergiler ve harçlar dahildir.

        - Kampanya ajet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

        - Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

        - AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

        - AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
