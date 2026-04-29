AJet’ten yurt dışı indirimli bilet kampanyası! AJet yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuş ve tarihlerde geçerli?
AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
Ajet, 29 Nisan 2026 bugün saat 11.00 itibarıyla yurt dışı bilet kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında 50 bin koltuk satışa sunuldu. Bilet satışları 30 Nisan Perşembe günü sona erecek.
KAMPANYA HANGİ TARİHLERDEKİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?
AJet yurt dışı bilet kampanyası 4 Mayıs – 30 Haziran 2026 tarihler arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
KAMPANYA HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?
Kampanya, Türkiye çıkışlı ve varışlı Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Sırbistan, Kosova, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Mısır uçuşlarını kapsıyor.
GENEL KURALLAR
- Kampanya, direkt uçuşlar için geçerlidir.
- Kampanya süresince satın alınacak biletlerde, kabin bagajı 9 €, uçak altı bagaj (10 kg) 9 € fiyatla satışa sunulmakta.
- Kampanya 50.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.
- Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
- Kampanyada sunulan indirime vergiler ve harçlar dahildir.
- Kampanya ajet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.
- Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
- AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
- AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.