Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.463,94 %1,66
        DOLAR 43,7546 %0,08
        EURO 51,8042 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.927,76 %1,02
        FAİZ 35,77 %0,17
        GÜMÜŞ GRAM 106,75 %3,54
        BITCOIN 68.140,00 %0,74
        GBP/TRY 59,3880 %0,05
        EUR/USD 1,1831 %-0,20
        BRENT 67,74 %0,49
        ÇEYREK ALTIN 11.326,63 %1,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'ten yurt içi uçuşlarında ücretsiz iftar ve sahur ikramı - İş-Yaşam Haberleri

        AJet'ten yurt içi uçuşlarında ücretsiz iftar ve sahur ikramı

        AJet, ramazan boyunca iftar ve sahur saatlerine denk gelen tüm yurt içi uçuşlarında yolcularına ücretsiz ikramlar sunacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 11:54 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        AJet'ten yurt içi uçuşlarında ücretsiz iftar ve sahur ikramı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket yolcularına pide ekmeğinde beyaz peynir, kırmızı biber ve zeytin ezmeli sandviç, hurma ve sudan oluşan iftar ve sahur paketlerini ücretsiz dağıtacak.

        Ramazan ikramlarına ek olarak dileyen yolcular, uçak içinde AJet Cafe'nin menülerini de satın alabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 16 Şubat 2026 (İsrail ABD'yi Savaşa Mı Zorluyor?)

        Netanyahu'dan Yahudilere: Savaşın, İsrail neden savaş istiyor? ABD ve İran yarın masada:Karar belli mi? Netanyahu İran'ın yok olmasını mı istiyor? Petrol krizi kapıda mı? ABD-İsrail nasıl bir İran istiyor? İran'ı ABD değil İsrail mi vuracak? Amaç İran'ı parçalamak mı? Haftalarca sürecek savaş mı? İs...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"