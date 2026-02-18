AJet'ten yurt içi uçuşlarında ücretsiz iftar ve sahur ikramı

Netanyahu'dan Yahudilere: Savaşın, İsrail neden savaş istiyor? ABD ve İran yarın masada:Karar belli mi? Netanyahu İran'ın yok olmasını mı istiyor? Petrol krizi kapıda mı? ABD-İsrail nasıl bir İran istiyor? İran'ı ABD değil İsrail mi vuracak? Amaç İran'ı parçalamak mı? Haftalarca sürecek savaş mı? İs... Daha Fazla Göster

Netanyahu'dan Yahudilere: Savaşın, İsrail neden savaş istiyor? ABD ve İran yarın masada:Karar belli mi? Netanyahu İran'ın yok olmasını mı istiyor? Petrol krizi kapıda mı? ABD-İsrail nasıl bir İran istiyor? İran'ı ABD değil İsrail mi vuracak? Amaç İran'ı parçalamak mı? Haftalarca sürecek savaş mı? İsrail ABD'yi savaşa mı zorluyor? Hamaney'i devirme planı mı? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Independent Türkçe GYY Nevzat Çiçek, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Katman, Araştırmacı-Yazar Ertan Özyiğit ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin anlattı. Daha Az Göster